【聚焦數據】內地１月新增人民幣貸款２﹒９萬億，創歷史新高

《經濟通通訊社１２日專訊》人行今日發布中國最新貨幣信貸數據。１月份人民幣貸款增加
２﹒９萬億元，高於預估的２﹒０５的萬億，並創歷史新高。至於１月外幣貸款亦增加４７３億
美元。
１月末，本外幣貸款餘額１２８﹒６３萬億元，同比增長１２﹒６％。月末人民幣貸款餘額
１２３﹒０３萬億元，同比增長１３﹒２％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６
個百分點。
１月人民幣貸款增加２﹒９萬億元，同比多增８６７０億元。分部門看，住戶部門貸款增加
９０１６億元，其中，短期貸款增加３１０６億元，中長期貸款增加５９１０億元；非金融企業
及機關團體貸款增加１﹒７８萬億元，其中，短期貸款增加３７５０億元，中長期貸款增加
１﹒３３萬億元，票據融資增加３４７億元；非銀行業金融機構貸款增加１８６２億元。月末，
外幣貸款餘額８８５２億美元，同比增長９﹒２％。當月外幣貸款增加４７３億美元。
＊１月人民幣存款增加３﹒８６萬億元＊
１月末，本外幣存款餘額１７３﹒２７萬億元，同比增長１０﹒３％。月末人民幣存款餘額
１６７﹒９７萬億元，同比增長１０﹒５％，增速分別比上月末和上年同期高１﹒５個和０﹒１
個百分點。
當月人民幣存款增加３﹒８６萬億元，同比多增２﹒３８萬億元。其中，住戶存款增加８６
７６億元，非金融企業存款增加２２１億元，財政性存款增加９８０９億元，非銀行業金融機構
存款增加１﹒５９萬億元。
月末，外幣存款餘額８３５７億美元，同比增長１５﹒１％。當月外幣存款增加４４８億美
元。（ｃｌ）