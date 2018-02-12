《日入而息》新增人幣貸款新高，通訊局主席請辭，年初二煙花取消

《今天重點》﹡內地１月新增人民幣貸款２﹒９萬億，創歷史新高；人行指１月末Ｍ２增

８﹒６％高於預期，Ｍ１增１５％；１月社會融資規模增量３﹒０６萬億，

略遜預期；１月末社融規模存量近１７８萬億，同比增１１﹒３％

﹡通訊局主席王桂壎辭職，漏報持有中移動股票；政府接納通訊局主席王桂壎

請辭，將盡快物色合適人選

﹡政府宣布取消年初二煙花匯演以哀悼死難者；林鄭月娥稱暫時共收到捐款

４２００萬，將交社署統一發放

﹡土地供應專責小組明開會，料將討論電話機樓改建住宅



《即日市況》﹡港股先升後回，收報２９４５９跌４７點，百天線得而復失



《深滬股市》﹡監管維穩滬指收升０﹒８％終止四連跌，創板大漲３％



《美元匯價》﹡美將公布大型基建計劃，關注市場或再起動盪；歐元最新報１﹒２２６８╱

７０，日圓最新報１０８﹒６５╱６６



《公司業績》﹡永利地產（００８６４）去年虧轉盈４９５５萬元，息２仙

﹡神通機器人教育（０８２０６）第三季純利升９３％至７４６﹒６萬元

﹡莊皇集團（０８５０１）首三季純利１２８４﹒５萬元，按年跌３９％

﹡越秀交通（０１０５２）多賺３﹒２％至９﹒５億元，末期息派２３仙



《公司資訊》﹡元力（０１９３３）今起招股，入場費３８７８元

﹡域高（０１６２１）延後上市，需時回應監管機構查詢

﹡榮豐（０８５２６）今起招股，每手入場費約４２４２元

﹡會德豐（０００２０）日出康城Ｏ’Ｅａｓｔ料首推３２０單位

﹡恆地（０００１２）推新春優惠達１３﹒８萬元，第二季推利奧坊二期

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）超購逾１５倍，下限定價

﹡匯聚科技（０１７２９）招股超購約２６７倍，一手中籤率六成

﹡德益（０８５２２）超購逾３４倍，一手中籤率６０％

﹡澳能（０１１８３）超購近１６１倍，一手中籤率六成

﹡十三集團臨時股份代號（０２９３０），每手５０股

﹡三盛控股（０２１８３）附屬以７﹒５億元人民幣收購福州市土地

﹡彌明生活百貨（０８４７３）冀開５分店，新店落戶九龍東大埔

﹡成安控股（０８３５２）申請轉主板上市

﹡星展與香港國際醫療中心合作，推一站式財富健康諮詢服務

﹡國泰（００２９３）與金光飛航簽合作協議，渡輪附加「ＣＸ」代號

﹡盛智文稱史提夫永利離職不會有重大影響，永利（０１１２８）最大挑戰是

實現穩定

﹡渣打財管表示今年宜善用波幅低吸高息股抗震，分散投資至債匯；渣打調查

指逾半港人願試共享身份驗證，對創新金融科技服務感興趣；目前正研究是

否申請虛擬銀行，逾九成受訪者仍需要實體分行

﹡進階發展（０１６６７）購日本大阪市土地，涉１５８２萬元

﹡匯豐銀行推出定息按揭計劃，首年定息１﹒６８％

﹡新城市建設（００４５６）發３０００萬元可換股債券

﹡萬國礦業（０３９３９）去年精礦銷售量增１４﹒３％至２８﹒３萬噸

﹡領展（００８２３）上周五回購１６４萬股，涉資１﹒０６億元

﹡融信中國（０３３０１）收購河南鄭州四幅土地，涉資逾８億元人民幣；融

信中國擬額外發行美元計值優先票據

﹡譽宴（０１４８３）斥１﹒３億元人民幣購國內環境維護公司控股權

﹡景瑞控股（０１８６２）楊鐵軍已提出辭任執董及執行總裁職務

﹡南海控股（００６８０）現任執行董事劉榮已獲委任為行政總裁

﹡友佳國際（０２３９８）１月銷售額按年升１５％至７６７２萬元人民幣

﹡五龍電動車（００７２９）澄清與深圳市五洲龍汽車並無關係

﹡百盛（０３３６８）就合肥百盛訴訟達成和解

﹡匯彩控股（０１１８０）附屬就採購交易委任上海力標作為其代理

﹡上海証大（００７５５）剝離三四線城市產業，１﹒２７億元售海南省地產

附屬公司

﹡謝瑞麟（００４１７）２月港澳人流及銷售錄單位數升幅，同店銷售維持正

數

﹡寶勝（０３８１３）１月份綜合經營收益淨額減１５﹒７％

﹡裕元（００５５１）１月份綜合經營收益淨額減１﹒８％至逾７億美元

﹡松景科技（０１０７９）擬用配售所得７０００萬元發展放債業務



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）訂立廈門凱亞信陽機場分包協議

﹡國電科環（０１２９６）售國電光伏股權未獲中證監通過

﹡華能新能源（００９５８）１月完成發電量按年增２２％

﹡越地（００１２３）１月合同銷售逾３０億元人民幣，跌１４％

﹡鞍鋼（００３４７）向控股股東租土地使用權

﹡瀋陽公用（００７４７）斥１﹒１億元人民幣購河北天子莊園舖位及停車位

﹡靈寶黃金（０３３３０）終止發行７６００萬元可換股債券

﹡聯通Ａ股權激勵計劃草案出爐，將授出近８﹒５億股

﹡中廣核電力（０１８１６）擬深交所發行逾５０億股Ａ股上市

﹡北汽（０１９５８）向附屬北京奔馳轉讓北京分公司部分資產

﹡農行（０１２８８）金融大腦一期上線，與百度合作開啟智能銀行

﹡中再保（０１５０８）子公司大地財險上保費收入升兩成至４５億元人民幣

﹡太保（０２６０１）１月壽險保費收入升２４％，財險升１７﹒６％

﹡國壽（０２６２８）１月原保費收入按年跌２１％至１２６８億元人民幣

﹡南京熊貓（００５５３）遭華融累計減持逾４５萬股Ａ股

﹡上海電氣（０２７２７）增持子公司上海機電１９４萬股Ａ股

﹡神華（０１０８８）１月份煤炭銷量升６％，總售電量升３３％

﹡首都機場（００６９４）１月飛機起降架次升０﹒１％，旅客量微跌

﹡中興通訊（００７６３）中標俄羅斯電信接入網改造項目

﹡中國聯通（００７６２）姜正新辭任高級副總裁，買彥州及梁寶俊接替

﹡天津津燃公用（０１２６５）以１５６２萬元人民幣採購燃氣表具

﹡越秀交通（０１０５２）研收購不影響股東派息，物色中部地區項目



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）獲Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ增持２００萬股

﹡中滔環保（０１３６３）擬購廣州危險廢物處理業務

﹡丘鈦科技（０１４７８）１月份攝像頭模組出貨量按月增１４﹒７％

﹡泰達生物（０８１８９）折讓逾１２％配股，淨籌４９２３萬元

﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華質押Ａ股，佔總股本０﹒１８％

﹡舜宇光學（０２３８２）１月手機鏡頭按年升１９﹒６％，手機攝像模組跌

９﹒１％

﹡Ａ８新媒體（００８００）附屬近６０００萬元人民幣收購內地手機遊戲商

﹡復星醫藥（０２１９６）附屬以７﹒５億元人民幣收購禪城醫院股權

﹡建業地產（００８３２）１月合同銷售額升３５﹒５％至１６﹒７億元人幣



《中國要聞》﹡工信部表示完善燃料電池汽車產業頂層設計

﹡國家衛計委表示全國流感疫情已回落

﹡報道指內地擬保留新能源汽車地方補貼

﹡衛計委正研究制定保障兒童用藥措施

﹡深交所發布未來三年發展戰略規劃，將推進創業板改革

﹡中國將限制內地企業對房地產、酒店等行業的境外投資

﹡金融非標業務從嚴監管，中小房企資金鏈承壓

﹡中鋼協表示１月下旬重點鋼企粗鋼日產量環比降１﹒３％

﹡１月新增信貸料暴增至逾２萬億，顯表外融資需求回表

﹡發改委表示春節臨近用電量逐步下降，電煤供應有保障；企業發債須主動聲

明不承擔政府融資職能

﹡深交所提出發公募ＲＥＩＴｓ，分析料今年成發展元年

﹡中保監表示要以案治本，加快處置違紀案件；中保監規範內保外貸業務，禁

非法投機交易

﹡優酷、騰訊、百度因傳播「邪典」視頻被查

﹡人行逆回購十四連停，農曆新年前沒有逆回購到期；人行上海表示加強滬自

貿區金改和國際金融中心建設聯動；１月末Ｍ２增８﹒６％高於預期，Ｍ１

增１５％；１月社會融資規模增量３﹒０６萬億，略遜預期

﹡上海上周一手樓成交環比減近４０％，新供應為零

﹡上海證監局啟動轄區私募基金現場檢查隨機抽查

﹡國務院批復同意浦東進一步推進「證照分離」改革試點

﹡中證監上周未核發Ａ股ＩＰＯ批文；Ａ股將逐步走出艱難時刻

﹡分析指「三破」股大量出現是市場築底反彈標誌

﹡逾百上市公司增持自家股票，投服中心指利提振信心

﹡富士康工業互聯網擬Ａ股ＩＰＯ籌２７３億用於八項目

﹡中銀監表示進一步規範銀行業金融機構從業人員行為

﹡國務院同意蘭州、白銀高新區建設國家自主創新示範區

﹡外匯局表示今年將突出防範短期跨境資本流動風險

﹡中國建築１月建築業務新簽合同額按年增近一倍

﹡中鐵總表示全國鐵路春運旅客發送量將突破１億人次

﹡內地１月新增人民幣貸款２﹒９萬億，創歷史新高

﹡１月末社融規模存量近１７８萬億，同比增１１﹒３％

﹡阿里巴巴文化娛樂與迪士尼達成五年內容授權合作

﹡順豐１月速運物流業務營收同比升２４％



《寶島快訊》﹡台股收關收升０﹒５％，下周三復市

﹡花蓮地震增至１７死，雲門翠堤大樓最快明天拆除



《其他消息》﹡政府宣布取消年初二煙花匯演以哀悼死難者

﹡林鄭月娥稱暫時共收到捐款４２００萬，將交社署統一發放

﹡政府邀請法案委員會於本月２７日視察西九總站；政府邀請法案委員會視察

西九總站，一司二局將會出席

﹡陳淑莊批評陳帆將樞密院喻人大常委會是不熟悉基本法

﹡黃碧雲要求律政司以書面回覆早前大律師公會的質疑

﹡葉劉淑儀任法案委員會主席，張國鈞任副主席

﹡鄭若驊強調方案有清晰法理基礎

﹡民主派聯署促取消年初二煙花匯演以悼巴士事故死難者

﹡投資推廣署展開印度訪問，推廣香港在亞洲營商優勢

﹡去年亞太區商業房產成交額破紀錄，本港成交價量新高

﹡新年前趕入市十大屋苑周末錄１０宗成交，升２５％

﹡七警案兩名被告劉興沛及黃偉豪申請上訴許可，上訴庭擇日裁決

﹡深股通額度全日用１﹒１億元；滬股通連續兩日賣盤超買盤，全日流出

１２﹒２２億元

﹡政府委任史美倫及洪丕正出任港交所董事會成員，任期兩年

﹡通訊局主席王桂壎辭職，漏報持有中移動股票

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