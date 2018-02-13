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13/02/2018 08:02

《日出而作》特朗普基建方案道指漲４１０點，債息曾升破２﹒９％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４６０１．２７　升　　４１０．３７點╱１．７０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６５６．００　升　　　３６．４５點╱１．３９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　６９８１．９７　升　　１０７．４７點╱１．５６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１７７．０６　升　　　８４．６３點╱１．１９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２８２．７７　升　　１７５．２９點╱１．４５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５１４０．０６　升　　　６０．８５點╱１．２０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．７０，歐元兌美元１．２３０２
　
　　《最新資訊》﹡白宮將今年美國經濟增長預測上調至３％
　　　　　　　　﹡特朗普提交逾４萬億美元預算，國防基建開支大增
　　　　　　　　﹡土地專組商議，發展８１幅電訊機樓地
　　　　　　　　﹡新世界再斥１﹒５億購大角咀舊樓３３伙
　　　　　　　　﹡資策（００４９７）中環商廈，沽４層套近３億
　　　　　　　　﹡憂產量增油價升幅受壓，美股反彈金價上漲
　　　　　　　　﹡內地客回升加人幣漲，利珠寶鐘表銷售
　　　　　　　　﹡內地法律專家，批黃之鋒案量刑輕
　　　　　　　　﹡特朗普長媳拆開可疑白色粉末信件後被送院
　　　　　　　　﹡國際太空站，美擬６年後停撥款
　　　　　　　　﹡默克爾拒認向社民黨投降，會留任至２０２１年
　　　　　　　　﹡美股急彈蘋果領漲，十年期美債收益率曾破２﹒９％
　　　　　　　　﹡美股強力反彈，美元漲勢暫緩
　　　　　　　　﹡順泰（０１３３５）料去年度盈利大跌，甚或錄得虧損
　　　　　　　　﹡德泰新能源（００５５９）料中期虧損淨額增加
　　　　　　　　﹡康宏（０１０１９）三宗訴訟案件下月６日審理
　　　　　　　　﹡金正恩：恢復與南韓國和解及對話是至關重要
　　　　　　　　﹡ＬＨＮ（０１７３０）第一季盈轉虧蝕近１０２萬坡元，不派息
　　　　　　　　﹡康達環保（０６１３６）昨回購５０萬股，涉７４﹒４萬元
　　　　　　　　﹡融信中國（０３３０１）發１億美元額外優先票據
　　　　　　　　﹡鑽石山荷里活廣場推廣新春生意料增８％
　
　　《國企紅籌》﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）料去年盈利大幅增加
　　　　　　　　﹡工行（０１３９８）獲瑞銀升目標約２８％，瑞信續望舜宇１５６元
　　　　　　　　﹡北水大幅回升，大舉掃騰訊（００７００）匯控（００００５）工行
　　　　　　　　　（０１３９８）平保（０２３１８）吉利（００１７５）建行
　　　　　　　　﹡諾奇（０１３５３）去年盈轉虧蝕逾５８９萬人幣，不派息
　
　　《神州民企》﹡魏橋紡織（０２６９８）料去年度淨利大幅下降
　　　　　　　　﹡中國多金屬（０２１３３）全年虧損減至４０７５萬人幣，不派息
　　　　　　　　﹡天能動力（００８１９）過去一年買賣超威股份，最新持股增至一成
　
　　《中國要聞》﹡ＭＳＣＩ中國Ａ股指數新增杭州銀行等７隻成分股
　　　　　　　　﹡旭輝（００８８４）獲納入ＭＳＣＩ中國指數

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