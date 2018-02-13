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即市新聞

13/02/2018 16:37

《盤後部署》港股假期後料逐步回勇，有望企穩三萬點之上

　　《經濟通通訊社１３日專訊》華爾街股市隔晚（１２日）造好，基建股見炒作，加上科技股
全線上升，道指漲４１０點或１﹒７％，報２４６０１點。港股ＡＤＲ與夜期亦造好，港股今早
高開３９０點或１﹒３３％，報２９８５０點。多隻重磅股和中資金融股表現突出，加上舜宇
（０２３８２）大漲，港股最多曾飆升７０９點，高見３０１６９。最終收報２９８３９點，上
升３７９點或１﹒２９％。主板成交１２８８﹒０２億元。
　　國指升１０４點或０﹒８８％，報１２００４點。滬指升３０點或０﹒９８％，報
３１８４點，盤中曾高見３２１９點。

＊北水暫停兼觀望美股，料新年假前先整固＊

　　港股通今日起暫停，Ａ股將於本周四（１５日）起休市，直至本月２２日才恢復交易。港股
成交在欠缺北水流入下明顯收縮，不過估計在農曆新年假期前，不會再受消息所影響，因為市場
反應已在昨日反映，因此港股在今日亦未有因此而出現沽壓。
　　近日美股回勇，但市場仍然未敢斷定其走勢是否完全回復，及能否在現時的水平企穩。此外
，在假期前港股市況亦相對淡靜，投資者不敢大手入市，港股要在假期前進一步向上有難度。
　　由於港股在前陣子的調整已累跌幾千點，並失守過１００天線（２９６３４點），現時已回
到較合理和健康的水平。相信若外圍能穩定，港股有望於假期後現進一步的反彈，初步支持位於
１００天線（約２９６３４），料稍作整固後可在三萬點企穩。

＊舜宇受盈喜及出貨量刺激，持股者可坐穩＊

　　手機設備股日前走勢平平，今日表現亮麗。出貨數字和盈喜刺激，舜宇今日最多升超過一成
，一舉收復已失守兩個月的１００天線（１１８﹒６２元），多間大行包括大和、瑞信和麥格理
，均齊齊唱好該股，同時帶動同業彈高。
　　該板塊早前多次受到蘋果減少訂單而受壓，加上累升相當多，有調整實屬正常。科技相關股
始終為投資者近年的偏好，投資者不用過份擔心一沉不起，在今輪炒作後，相信在正式公布業績
前仍可以維持上行姿勢。注意大市在農曆新年前有機會繼續整固，投資者未必適合於現價追入舜
宇，但持貨者可以先坐穩。（ａｌ）

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