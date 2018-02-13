《經濟通通訊社１３日專訊》南韓首爾中央地方法院對前總統朴槿惠密友崔順實干政案作出
一審宣判，有關賄賂、濫用權力及脅逼等罪名成立，將判處入獄２０年，並罰款１８０億韓圜（
約１６６０萬美元）。
６２歲的崔順實於２０１６年１１月被捕，當時被起訴１８項罪名。她被指利用她與朴槿惠
的關係，逼使５０間企業向其控制的兩個非牟利基金支付７７４億韓圜。（ｍｎ）
13/02/2018 15:38
【閨密聽政】崔順實一審宣判，判囚２０年罰款過千萬美元
《經濟通通訊社１３日專訊》南韓首爾中央地方法院對前總統朴槿惠密友崔順實干政案作出
一審宣判，有關賄賂、濫用權力及脅逼等罪名成立，將判處入獄２０年，並罰款１８０億韓圜（
約１６６０萬美元）。
６２歲的崔順實於２０１６年１１月被捕，當時被起訴１８項罪名。她被指利用她與朴槿惠
的關係，逼使５０間企業向其控制的兩個非牟利基金支付７７４億韓圜。（ｍｎ）
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