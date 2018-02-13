《午市前瞻》中美市齊漲，港股若修補裂口後，可望３１７００

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普宣布一份包括基建支出計劃的預算，刺激相關

基建股見炒作，道指漲４１０點或１﹒７％，收報２４６０１點。港股ＡＤＲ與夜期亦造好，港

股今早高開３９０點或１﹒３３％，報２９８５０點；國指則開市升１９６點或１﹒６５％，報

１２０９６點。港股其後獲資金積極吸納，多隻藍籌股均見升幅，令升幅一度擴大至７０９點高

見３０１６９點，重返三萬點關口。總結半日恆指漲６４２點或２﹒１８％，報３０１０２點，

國指升３００點或２﹒５２％，報１２２００點。主板半日成交７４３﹒０９５億元。

滬指升５６點或１﹒８０％，報３２１０點。港股通今日起暫停，直至本月２２日才恢復交

易。



＊舜宇出貨量強勁，騰訊內險獲資金追捧＊



舜宇光學（０２３８２）公布今年１月各產品出貨量。光學零件方面，玻璃球面鏡片按年升

３５﹒３％至２２６﹒３萬件，手機鏡頭按年升１９﹒６％至５１４３﹒２萬件。同時，公司亦

預料年度溢利大幅增加逾１２０％。多間大行唱好公司股價，舜宇漲７﹒２８％，報１２０﹒８

元，重返百天線，為半日升幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）亦升４﹒６５％，報１５０﹒７元

。

昨日（１２日）北水重新流入騰訊（００７００），股價今日漲３﹒５６％，報４２４﹒２

元。另外，中保監規範內保外貸業務，內險全線造好，當中平保（０２３１８）傳分拆好醫生或

不設優先認購，股價漲４﹒４１％，報８２﹒９５元。新華保險（０１３３６）升１﹒５５％，

報４５﹒９元。



＊海航售啟德地予恆地，內銀內房股造好＊



香港國際建投（００６８７）售兩幅啟德地予恆地（０００１２），作價１５９﹒６億元，

股價半日漲８﹒５３％，報２﹒２９元。野村指賣地對恆地影響中性，恆地則升１﹒３３％，報

４９﹒７元。

內地上月新增人幣貸款創新高，內銀股份全線上揚，建行（００９３９）漲２﹒４６％，報

７﹒９元。工行（０１３９８）升３﹒１％，報６﹒６６元。中行（０３９８８）升

３﹒３６％，報４﹒３１元。內房股份亦普遍造好，雅居樂（０３３８３）、恆大

（０３３３３）分別升６﹒４４％及６﹒１２％，報１１﹒９元、２２﹒５５元。潤地（０１１

０９）、中海外（００６８８）均升３﹒６％及２﹒６８％，報２８﹒７５元、２６﹒８５元。

碧桂園（０２００７）升２﹒７４％，報１３﹒４８元。



＊岑智勇：可吼大價藍籌匯控、港交所＊



南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，受惠美股急升、Ａ股

向好所帶動，為港股增添向上動力。加上大市今月內已累跌不少，相信目前港股在１００天線（

約２９６００點）出現技術反彈。惟考慮到農曆新年假期因素，南下北水今日起暫停，若大市成

交額可站穩千億元之上，則有助港股短期內先修補３０２５１點下跌裂口後，可望重上約

３１７００點水平，下行支持位暫在２９１２９點。

岑智勇相信，投資者現時可吸納大價藍籌股，特別是匯控（００００５）、港交所

（００３８８）。匯控將受惠加息因素推動，有望在擴大息差之下，推高該股向上，因此建議投

資者先行在８０元吸納，上望８５元；至於港交所則可望在南下北水復市後，令大市交投轉趨活

躍，故可待２６０元吸納，上望２７５元。（ｇｖ、ｆｆ）

