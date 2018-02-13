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即市新聞

13/02/2018 12:45

《午市前瞻》中美市齊漲，港股若修補裂口後，可望３１７００

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普宣布一份包括基建支出計劃的預算，刺激相關
基建股見炒作，道指漲４１０點或１﹒７％，收報２４６０１點。港股ＡＤＲ與夜期亦造好，港
股今早高開３９０點或１﹒３３％，報２９８５０點；國指則開市升１９６點或１﹒６５％，報
１２０９６點。港股其後獲資金積極吸納，多隻藍籌股均見升幅，令升幅一度擴大至７０９點高
見３０１６９點，重返三萬點關口。總結半日恆指漲６４２點或２﹒１８％，報３０１０２點，
國指升３００點或２﹒５２％，報１２２００點。主板半日成交７４３﹒０９５億元。
　　滬指升５６點或１﹒８０％，報３２１０點。港股通今日起暫停，直至本月２２日才恢復交
易。

＊舜宇出貨量強勁，騰訊內險獲資金追捧＊

　　舜宇光學（０２３８２）公布今年１月各產品出貨量。光學零件方面，玻璃球面鏡片按年升
３５﹒３％至２２６﹒３萬件，手機鏡頭按年升１９﹒６％至５１４３﹒２萬件。同時，公司亦
預料年度溢利大幅增加逾１２０％。多間大行唱好公司股價，舜宇漲７﹒２８％，報１２０﹒８
元，重返百天線，為半日升幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）亦升４﹒６５％，報１５０﹒７元

　　昨日（１２日）北水重新流入騰訊（００７００），股價今日漲３﹒５６％，報４２４﹒２
元。另外，中保監規範內保外貸業務，內險全線造好，當中平保（０２３１８）傳分拆好醫生或
不設優先認購，股價漲４﹒４１％，報８２﹒９５元。新華保險（０１３３６）升１﹒５５％，
報４５﹒９元。
　　
＊海航售啟德地予恆地，內銀內房股造好＊

　　香港國際建投（００６８７）售兩幅啟德地予恆地（０００１２），作價１５９﹒６億元，
股價半日漲８﹒５３％，報２﹒２９元。野村指賣地對恆地影響中性，恆地則升１﹒３３％，報
４９﹒７元。
　　內地上月新增人幣貸款創新高，內銀股份全線上揚，建行（００９３９）漲２﹒４６％，報
７﹒９元。工行（０１３９８）升３﹒１％，報６﹒６６元。中行（０３９８８）升
３﹒３６％，報４﹒３１元。內房股份亦普遍造好，雅居樂（０３３８３）、恆大
（０３３３３）分別升６﹒４４％及６﹒１２％，報１１﹒９元、２２﹒５５元。潤地（０１１
０９）、中海外（００６８８）均升３﹒６％及２﹒６８％，報２８﹒７５元、２６﹒８５元。
碧桂園（０２００７）升２﹒７４％，報１３﹒４８元。

＊岑智勇：可吼大價藍籌匯控、港交所＊

　　南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，受惠美股急升、Ａ股
向好所帶動，為港股增添向上動力。加上大市今月內已累跌不少，相信目前港股在１００天線（
約２９６００點）出現技術反彈。惟考慮到農曆新年假期因素，南下北水今日起暫停，若大市成
交額可站穩千億元之上，則有助港股短期內先修補３０２５１點下跌裂口後，可望重上約
３１７００點水平，下行支持位暫在２９１２９點。
　　岑智勇相信，投資者現時可吸納大價藍籌股，特別是匯控（００００５）、港交所
（００３８８）。匯控將受惠加息因素推動，有望在擴大息差之下，推高該股向上，因此建議投
資者先行在８０元吸納，上望８５元；至於港交所則可望在南下北水復市後，令大市交投轉趨活
躍，故可待２６０元吸納，上望２７５元。（ｇｖ、ｆｆ）

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