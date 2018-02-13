《再戰明天》日本和新加坡公布第四季經濟增長，冠君及金沙派業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明早，日本和新加坡公布第四季經濟增長，明午，德國公布第

四季經濟增長及１月通脹率。



＊德國央行總裁魏德曼參加研討會＊



於美股收市後公布業績的公司有：大都會保險。西聯匯款和西方石油等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全

國石油報告。

明日，德國央行總裁魏德曼和歐洲央行（ＥＣＢ）執委莫爾許將參加有關現金角色的研討會

。明午４：３０ｐｍ，瑞典央行公布利率決議和貨幣政策報告。此外，印尼央行管理委員會開會

議（至１５日）。同時，泰國央行貨幣政策委員會亦開會議。



＊日本和新加坡公布第四季經濟增長＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１月失業率（經季節調整），料由３﹒６％升上

３﹒７％。７：３０ａｍ，澳洲公布２月Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。７：５０ａｍ，日本

公布第四季名義國內生產總值季率，料由０﹒８％放緩至０﹒４％；國內生產總值（經季節調整

）季率料由０﹒６％降至０﹒２％；國內生產總值（環比）季率料由２﹒５％放緩至１％。

８：００ａｍ，新加坡公布第四季國內生產總值季率，料由９﹒４％降至２％；年率料由

５﹒４％下滑至２﹒９％。



＊德國公布第四季經濟增長及１月通脹率＊



明午１２：００ｐｍ，日本公布１月東京住宅銷售。３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生

產總值（經季節調整）季率，料由０﹒８％跌至０﹒６％；年率料由２﹒８％加快至３％。德國

１月消費者物價指數月率料由０﹒６％跌至下滑０﹒７％；年率料由１﹒７％放緩至１﹒６％。



＊冠君和金沙派業績＊



在本港，明日，冠君產業信託（０２７７８）和金沙中國（０１９２８）公布業績。

金山工業（０００４０）開股東特別大會。（ｈｏ）

