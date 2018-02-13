《再戰明天》日本和新加坡公布第四季經濟增長，冠君及金沙派業績

《經濟通通訊社１３日專訊》明早，日本和新加坡公布第四季經濟增長，明午，德國公布第
四季經濟增長及１月通脹率。
＊德國央行總裁魏德曼參加研討會＊
於美股收市後公布業績的公司有：大都會保險。西聯匯款和西方石油等。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全
國石油報告。
明日，德國央行總裁魏德曼和歐洲央行（ＥＣＢ）執委莫爾許將參加有關現金角色的研討會
。明午４：３０ｐｍ，瑞典央行公布利率決議和貨幣政策報告。此外，印尼央行管理委員會開會
議（至１５日）。同時，泰國央行貨幣政策委員會亦開會議。
＊日本和新加坡公布第四季經濟增長＊
在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１月失業率（經季節調整），料由３﹒６％升上
３﹒７％。７：３０ａｍ，澳洲公布２月Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。７：５０ａｍ，日本
公布第四季名義國內生產總值季率，料由０﹒８％放緩至０﹒４％；國內生產總值（經季節調整
）季率料由０﹒６％降至０﹒２％；國內生產總值（環比）季率料由２﹒５％放緩至１％。
８：００ａｍ，新加坡公布第四季國內生產總值季率，料由９﹒４％降至２％；年率料由
５﹒４％下滑至２﹒９％。
＊德國公布第四季經濟增長及１月通脹率＊
明午１２：００ｐｍ，日本公布１月東京住宅銷售。３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生
產總值（經季節調整）季率，料由０﹒８％跌至０﹒６％；年率料由２﹒８％加快至３％。德國
１月消費者物價指數月率料由０﹒６％跌至下滑０﹒７％；年率料由１﹒７％放緩至１﹒６％。
＊冠君和金沙派業績＊
在本港，明日，冠君產業信託（０２７７８）和金沙中國（０１９２８）公布業績。
金山工業（０００４０）開股東特別大會。（ｈｏ）