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即市新聞

13/02/2018 17:19

《小傳日記》魚缸反彈力水未夠，闖三萬關又企唔穩！

　　《小傳日記》仲有１﹒５個交易日，魚缸將會一連放假四天，農曆新年齊齊過大年。雖然節
日氣氛愈嚟愈濃厚，加上港股通今日（１３日）開始暫停，即係無北水支持下，但好友今日都無
令大家失望！
　　今朝香江魚缸開市跟外圍跳起３９０點後，股王ＱＱ（００７００）、平保（０２３１８）
等重磅藍戰發威，帶動大市一口氣爆升最多７０９點報３０１６９。不過，下半場力氣唔係太夠
，恆指最終升幅縮咗水得番３７９點落袋，報２９８３９，再一次失守三萬關。ＱＱ同平保都頂
得住，踢起超過３巴仙，分別收報４２２﹒４銀及８２﹒３５銀。
　　至於Ａ場個邊，今日表現就好番Ｄ，收市有１巴仙進帳報３１８５；國指都收漲１０４點報
１２００４。但魚缸成交又靜咗番ＤＤ，約有１２８８億銀。

＊新增貸款勁內銀好高興，保費唔省鏡壽仔跌到驚＊

　　祖國１月新增人幣貸款２﹒９萬億人仔，唔單止高於預期，仲創埋歷史新高。瑞銀即刻走出
嚟唱好，將工行（０１３９８）目標價由７﹒２銀大升至９﹒２銀，維持買入評級，有Ｄ缸友都
跟住入貨，但埋單只踢起逾１巴仙報６﹒５５銀；中行（０３９８８）都好叻，跳起近２巴仙收
報４﹒２４銀；招行（０３９６８）都唔錯，有近２巴仙進帳收３２﹒９銀。其他街坊表現就一
般，只係輕輕向前行。
　　祖國保險佬個別發展，昔日大阿哥國壽（０２６２８）１月原保費收入按年跌２１巴仙，有
貨缸友都好失望決定走人。已經連跌六日嘅國壽全日都無厘神氣，又唔見近１巴仙收２２﹒７５
銀，七個交易日累計唔見逾１４巴仙。相反，平保今日就領漲，衝前近４巴仙收８２﹒３５銀。

＊碧桂園盈喜街坊同飛起，旭輝入摩指好友數銀紙＊

　　碧桂園（０２００７）發盈喜，預料去年多賺逾九成，但係股價升完又回軟返，今日靠穩報
１３﹒１４銀。另外，上海１月個人房貸增量下降，新年前磚頭孖屐可能淡靜Ｄ，但無阻神州磚
頭向上，潤地（０１１０９）、恆大（０３３３３）分別彈起近３巴仙至４巴仙，報２８﹒４５
銀、２２﹒１銀。
　　ＭＳＣＩ公布季檢結果，將旭輝（００８８４）納入ＭＳＣＩ環球標準指數系列入面神州指
數，剔出神州小型股指數，２月２８日收市後就會生效，消息推動旭輝再飛起近６巴仙，報
６﹒０５銀。

＊四大行畀讚舜宇急急彈，瑞聲氣勢強丘鈦亦上揚＊

　　手機一哥舜宇（０２３８２）近日喜事連連，事關佢噚日收市後，就發盈喜，受惠手機鏡頭
、車載鏡頭等出貨量強勁，因此仲預期去年溢利大幅剷高逾１﹒２倍添呀，叻！而四家大行仲連
環送上祝福添呀，分別係瑞信、野村、大和同埋麥格理，其中以麥格理畀最牛價２２０銀呀，足
足比噚日收市價１１２﹒６銀高出約９５巴仙架！最後佢完場時仍爆升約６巴仙，報
１１９銀，日內仲曾經喺１２４﹒４銀高位插旗添呀，仲係全日表現最好嘅藍戰士添呀，唔知佢
喺農曆新年假期前仲可否繼續保持上升嘅勢頭呢？
　　至於街坊瑞聲（０２０１８），今日都唔輸蝕，仲畀花旗唱好，續予「掃貨」評級，「他屐
」就畀１８０銀，仲話瑞聲嘅鏡頭業務表現強勁，最終收市時就升咗逾３巴仙，報１４８﹒９銀
；丘鈦（０１４７８）都圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ呀，全日升咗約１０巴仙，報１０﹒５８銀。

＊賣地俾恆地６８７歡喜，Ａ仔好旺場券商齊歡唱＊

　　海航旗下香江國際建投（００６８７）宣布賣地畀恆地（０００１２），賣嘅正正係
２０１６年底高價投得嘅其中兩塊啟德地皮。海航早前都成日傳出資金周轉有問題，今次可以套
現到接近１６０億銀，相信都幫到唔少喇。香江國際建投今朝開波曾經衝高近２１巴仙，不過之
後就縮哂水，埋單只係踢高７巴仙，報２﹒２６銀。花旗話呢兩塊地皮作價合理，不過估計市場
唔會太大反應，果然恆地今日無咩大郁動，只係踏前１巴仙，報４９﹒６銀。
　　Ａ仔場曾經重上三千二水平，雖然最後企唔穩，搞到祖州券商佬開完Ｐａｒｔｙ都急急收水
，信証（０６０３０）飆過近６巴仙，但最後只係踏前２巴仙，報１７﹒３８銀。街坊廣証
（０１７７６）就跳起逾１巴仙，報１４﹒９銀。
　　另外，一眾ＥＴＦ都好開心，安碩Ａ５０（０２８２３）曾經逼近１６蚊關口，最終收升逾
１巴仙報１５﹒５２銀；南方Ａ５０（０２８２２）就炒上接近２巴仙，報１５﹒９４銀。請請


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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