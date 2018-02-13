港股三萬點得而復失，收２９８３９升３７９點，成交１２８８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》美國十年期債息再度高企，一度高見２﹒９０２％創近四年新

高，惟總統特朗普宣布一份包括基建支出計劃的預算，刺激基建股急漲，加上科技股同時造好，

帶動道指急升４１０點或１﹒７％，收報２４６０１點。

港股兩日累挫近１０００點後，今早跟隨外圍造好高開３９０點，其後中資金融股回勇，港

股早段一度最多反彈７０９點兼重返三萬關，高見３０１６９。午後大部分藍籌亦繼續保持升勢

，港交所（００３８８）及騰訊（００７００）更升逾３％，惟滬指升勢減弱，３２００關位得

而復失，港股升幅亦持續收窄，最終全日漲３７９點或１﹒２９％，報２９８３９，未能守穩三

萬關，主板成交回落至１２８８﹒０２億元，較昨日少４﹒５％。

滬指一度重上三千二關，高見３２１９，最終收報３１８４，升３０點或０﹒９８％；國指

收報１２００４，升１０４點或０﹒８８％。



＊國壽七連跌挫逾１４％，中移動創近兩年新低＊



內地上月新增人幣貸款創新高，建行（００９３９）漲０﹒５２％，報７﹒７５元。工行

（０１３９８）升１﹒４％，報６﹒５５元。中行（０３９８８）揚１﹒６８％，報４﹒２４元

。農行（０１２８８）漲０﹒７３％，報４﹒１７元。招行（０３９６８）升１﹒５％，報

３２﹒９元。

內險股個別發展，平保（０２３１８）急升３﹒６５％，報８２﹒３５元。國壽

（０２６２８）六連跌蒸發近１４％後，今再逆市走低０﹒６６％，報２２﹒７５元，連跌七日

累挫１４﹒３％。太平（００９６６）漲１﹒６１％，報２８﹒３５元。新華保險

（０１３３６）軟０﹒２２％，報４５﹒１元。人保（０１３３９）無升跌，報４﹒０４元。

重磅股方面，騰訊漲３﹒１２％，報４２２﹒４元。港交所升３﹒１％，報２６６元。友邦

（０１２９９）揚２﹒２％，報６１﹒３元。匯控（００００５）窄幅升０﹒５％，報７９﹒８

元。中移動（００９４１）逆市跌０﹒６１％，報７３﹒５５元，盤中低見７３﹒３元，創近兩

年新低。

有消息指，澳門多家主要貴價酒店房間幾乎已爆滿，市場因此看好澳門賭業農曆新年假期的

生意表現，銀娛（０００２７）升３﹒７８％，報６４﹒５元。新濠（００２００）漲３﹒１％

，報２１﹒８元。金沙（０１９２８）揚３﹒１％，報４２﹒９５元。美獅美高梅今日正式開幕

，美高梅（０２２８２）全日僅升０﹒６９％，報２１﹒９元。



＊舜宇丘鈦一度抽高逾一成，聯想創逾六年新低＊



舜宇（０２３８２）昨日收市後發盈喜，預期去年度多賺逾１﹒２倍，今日一度最多急漲

１０﹒５％，全日升５﹒７％，報１１９元，為表現最好藍籌。丘鈦（０１４７８）亦一度最多

急漲１３﹒５％，全日升９﹒５％，報１０﹒５８元。瑞聲（０２０１８）漲３﹒４％，報

１４８﹒９元。鴻騰精密（０６０８８）昨日急挫７﹒６％後，今反彈４﹒１％，報４﹒０５元

。

聯想集團（００９９２）逆市跌２﹒０５％，報３﹒８２元，為表現最差藍籌，盤中低見

３﹒８元，創逾六年新低。聯想控股（０３３９６）則上升２﹒３４％，報２４﹒０５元。中興

通訊（００７６３）揚２﹒７％，報２６﹒３元。長飛光纖（０６８６９）漲２﹒８３％，報

３０﹒８５元。

碧桂園（０２００７）今日中午發盈喜，預期去年多賺逾九成，全日僅升０﹒１５％，報

１３﹒１４元。其他內房股則普遍向好，新城發展（０１０３０）急漲７﹒５％，報６﹒１６元

。龍光地產（０３３８０）升５﹒８％，報１０﹒３４元。旭輝（００８８４）走高５﹒７７％

報６﹒０５元，獲納入ＭＳＣＩ中國指數。恆大（０３３３３）抽高４％，報２２﹒１元。

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