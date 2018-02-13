【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１５０點子，報６﹒３４４０

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３４４０，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１５０點子。全日在６﹒３２２０至６﹒３５２０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒３４００。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３２４７，較上個交易日跌２４６點子。（ｊｙ）

