《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３４４０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１５０點子。全日在６﹒３２２０至６﹒３５２０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒３４００。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３２４７，較上個交易日跌２４６點子。（ｊｙ）
13/02/2018 16:46
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１５０點子，報６﹒３４４０
《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３４４０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１５０點子。全日在６﹒３２２０至６﹒３５２０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報６﹒３４００。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３２４７，較上個交易日跌２４６點子。（ｊｙ）
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