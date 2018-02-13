《日入而息》合和多賺逾倍，數碼通少賺１７％，港股反彈３７９點

《今天重點》﹡合和實業（０００５４）中期溢利升近１﹒５倍至逾２１億元，息５５仙；

委任胡文新為執行副主席；合和胡文新指政策緊縮廣州項目銷售放慢，沒考

慮再出售資產

﹡合和公路基建（００７３７）中期溢利升３４﹒５％，不派息

﹡數碼通（００３１５）中期盈利跌１６﹒６％至３﹒２８億元，派息１８仙

；數碼通中期客戶流失率微降，惟ＡＲＰＵ跌至２６２元；５Ｇ投資無影響

未來派息水平，月費穩定增長；數碼通指有興趣爭取更多頻譜，料對集團現

金流壓力不大

﹡林鄭月娥稱中聯辦會響應默哀，感謝中央領導人關懷；王桂壎與鄭若驊的個

案不同，無謂作不必要聯想



《即日市況》﹡港股三萬點得而復失，收２９８３９升３７９點，成交１２８８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升１％３２００得而復失兩連升，保險股領漲



《美元匯價》﹡利息趨升，金融市場後市發展仍然動盪；歐元最新報１﹒２３４８╱５０，

日圓最新報１０７﹒５４╱５５



《公司業績》﹡新華匯富金融（００１８８）中期扭虧賺１２６０萬元，中期息０﹒２仙

﹡縱橫遊（０８０６９）第三季純利跌１６％至２２７﹒５萬元，首三季仍轉

虧為盈

﹡宏輝（００１８３）去年中期盈利增加６２倍至逾７２８７萬元，不派息

﹡永輝超市去年多賺４５％至１８億元人民幣，收入增１８％

﹡中國多金屬（０２１３３）去年虧損收窄至４０７５萬元

﹡數碼通（００３１５）中期盈利跌１６﹒６％至３﹒２８億元，派息１８仙

﹡合和實業（０００５４）中期溢利升近１﹒５倍至逾２１億元，息５５仙

﹡金衛醫療（００８０１）宣派特別股息每股０﹒３元

﹡合和公路基建（００７３７）中期溢利升３４﹒５％，不派息

﹡華大基因去年淨利潤同比長１９％



《公司資訊》﹡中國融保金融（０８０９０）訂立增資協議，出資中科深圳衛星資本

﹡內蒙古能建（０１６４９）合營拓展內蒙熱電站

﹡民生教育（０１５６９）擬山東樂陵市設立高中，預算２億元人民幣

﹡ＤＣＢ（０８０４０）超購３１倍，中間水平定價，４０手中１手

﹡匯安智能（０８３７９）超購９３倍上限定價，１５０手方中一手

﹡宏利（００９４５）擬公開發行１０００萬股優先股，籌２﹒５億加元

﹡海航售啟德兩住宅地皮，提振短期美元債大漲；海航擬售倫敦金絲雀碼頭寫

字樓；香港國際建投出售兩幅啟德地予恆地，涉１６０億；恆隆表示不少地

產商有興趣海航地皮，若價錢合適會考慮

﹡英裘（０１４６８）主席黃振宙等售近１６％股權，股東陳家荣提要約

﹡高豐集團（０２８６３）兩項目延誤，中期收入及利潤料受重大影響

﹡區塊鏈集團（００３６４）副主席李東凡獲委任為聯席主席

﹡華潤醫藥（０３３２０）增持Ａ股上市公司東阿阿膠近１４０萬股

﹡瑞安房地產（００２７２）１月合約物業銷售額跌４８％至４﹒１億元人幣

﹡福晟國際（００６２７）擬購長沙商住項目四成股權，涉資１﹒２５億

﹡美高梅中國（０２２８２）賭枱轉移新賭場冀增回報率，未設貴賓廳專注吸

高端中場客；路氹「美獅美高梅」開幕，過年預約數字強勁，料回報期需

８年

﹡先施（００２４４）料今年股市續升，對今年消費市道審慎樂觀

﹡數碼通（００３１５）中期客戶流失率微降，惟ＡＲＰＵ跌至２６２元；

５Ｇ投資無影響未來派息水平，月費穩定增長

﹡合和實業（０００５４）委任胡文新為執行副主席

﹡佳源國際（０２７６８）１月合同銷售額升１５﹒６％至逾４億元人民幣

﹡江山控股（００２９５）１月太陽能發電量升５７﹒６％至１１﹒８萬兆瓦

時

﹡港交所（００３８８）將於下月５日新增恆生指數及恆生國企指數遠期期貨

及期權

﹡紅星美凱龍（０１５２８）投資合夥基金，基金總規模逾７億元人民幣



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）擬發行２０億元人民幣資產支持證券

﹡中鐵（００３９０）中標合共近２９５億元人民幣工程

﹡東航集團與萬科企業簽署戰略合作框架協議

﹡華能國際電力（００９０２）向天成租賃增資２﹒７億元人民幣

﹡華能新能源（００９５８）增持融資租賃業務，涉資１﹒３５億元人民幣

﹡平保（０２３１８）與華為簽戰略合作協議，於智慧城市及雲業務等領域開

展合作

﹡中州證券（０１３７５）昨回購２６０萬股Ｈ股，涉資８０１﹒２萬

﹡報道稱平保（０２３１８）分拆好醫生或不設優先認購

﹡徽商銀行（０３６９８）撤回Ａ股發行申請

﹡財險（０２３２８）１月保費升２６％至４１４億元人民幣

﹡南方航空（０１０５５）１月客運運力投入按年升近６％

﹡中國太平（００９６６）１月人壽保險業務跌６﹒７％

﹡中船防務（００３１７）就收購廣船國際及黃埔文沖股權簽框架協議

﹡華潤置地（０１１０９）１月以７０﹒９億元人民幣收購５幅地塊；華潤置

地１月實現合同銷售額升９﹒３％至１１１﹒７億元人民幣



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）取得山東省濟南市一幅地塊

﹡中國基礎能源（０８１１７）折讓近１７％配新股，淨籌４４００萬

﹡福壽園（０１４４８）增持遼寧殯儀業務兩成股權，涉資１﹒２億元人民幣

﹡綠島科技（０２０２３）配售最多１億元債券，息６﹒５厘



《中國要聞》﹡報道指雄安區塊鏈租房應用平台上線

﹡工商總局表示嚴查金融投資等５類虛假互聯網廣告

﹡中鐵總表示全國鐵路春運旅客發送量突破１億人次

﹡光大集團與天津市簽署戰略合作協議

﹡發改委表示中化集團及東方資產等境外發債備案登記；河北永清４﹒３級地

震未對基礎設施造成影響

﹡天津檢察機關對孫政才涉嫌受賄案提起公訴

﹡１月私募基金規模按月增６６００億，逼近１２萬億關

﹡上海市委書記調研光明、上汽集團，要將改革推向深入

﹡去年全國研發經費投入１﹒７５萬億，增１１﹒６％

﹡商務部表示１月ＯＤＩ同比增３９﹒７％至１０８億美元

﹡周小川新春賀文：守住不發生系統性金融風險底線

﹡１月上海個人房貸增量續降，車貸佔新增消費貸七成

﹡上交所表示今年重點支持「三新」通過併購重組進入市場

﹡上海市長表示今年深入推進自貿區「金改４０條」

﹡中金所修訂國債期貨相關制度

﹡松江區簽署新能源車投資合作協議，總投資逾２００億

﹡南京推人才新政，４０歲以下本科畢業生可直接落戶

﹡人行節前超量續作３９３０億元ＭＬＦ，加強預調微調；１月份銀行間貨幣

市場成交同比增長６７﹒３％；授權美國摩根大通任美國人民幣業務清算行

﹡中保監表示治理財產保險市場亂象是重中之重；深刻汲取孫政才涉嫌犯罪教

訓，全面從嚴治黨

﹡外匯局表示今年進一步優化外儲貨幣和資產結構；遠期結售匯到期交割可選

擇全額或差額結算

﹡京東表示香港品牌商品在京東平台銷售額增１﹒８倍，周生生最高

﹡１月中國對外投資增速３０％，連續三個月正增長

﹡永輝超市業績快報：去年淨利潤增長４５％



《寶島快訊》﹡台灣去年經濟增長２﹒８６％，料今年增２﹒４２％



《其他消息》﹡林鄭月娥稱中聯辦會響應默哀，感謝中央領導人關懷；王桂壎與鄭若驊的個

案不同，無謂作不必要聯想

﹡土地供應專責小組研公用設施上蓋建屋可行性

﹡佔中案辯方申請撤銷「雙重煽惑」控罪，被法庭駁回

﹡香港民族黨陳浩天提選舉呈請，高等法院今裁定敗訴

﹡港大民研表示鄭若驊評分及民望跌至歷任律政司司長新低

﹡高院指宣誓有實質要求，陳浩天稱與律師研究會否上訴

﹡證監會表示ＩＣＯ集資趨頻繁，向７間加密幣交易所發警告信

﹡德勤料政府盈餘１５８０億，倡為高新科技予稅務寬減；庫房水浸惟不贊成

派錢，稅務寬減成效更為深遠

﹡Ｔａｐ＆Ｇｏ客戶消費滿５０元或以上三次，可獲儲值額利是回贈

﹡深股通賣盤超買盤，流出８﹒４億，港股通關閉；滬股通額度全日用

３８００萬元，港股通關閉

﹡永利度假村聘用外部顧問，對內部政策程序進行全面檢視

﹡本港去年商品出口量升６﹒２％，進口量升６﹒８％

（ｚｚ）

