《日出而作》圓匯５個月高，道指三連升，鮑威爾暗示加息之路不變

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４６４０．４５ 升 ３９．１８點╱０．１６％

標普５００ ２６６２．９４ 升 ６．９４點╱０．２６％

納斯達克 ７０１３．５１ 升 ３１．５５點╱０．４５％

倫敦富時１００ ７１６８．０１ 跌 ９．０５點╱０．１３％

法蘭克福ＤＡＸ １２１９６．５０ 跌 ８６．２７點╱０．７０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１０９．２４ 跌 ３０．８２點╱０．６０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．７８，歐元兌美元１．２３５１



《最新資訊》﹡ｆｂ今年年輕用戶恐少２００萬個

﹡克利夫蘭聯儲表示股市波動未影響經濟前景，勿反應過度

﹡特朗普考慮對進口鋼鋁徵稅及實施配額

﹡鮑威爾暗示股市急挫不會改變聯儲局加息步伐

﹡屯門地改劃住宅，逾８成意見反對

﹡逾４００伙新盤，新春推優惠吸客

﹡以色列警方建議起訴總理內塔尼亞胡涉貪

﹡觀望通脹數據，美股三連漲，十年期美債收益率下跌

﹡美元偏軟，圓匯創５個月新高

﹡勵晶太平洋（００５７５）公布治療早洩處方噴霧正式在歐洲發售

﹡鈞濠集團（００１１５）折讓逾１３％配股，料籌１８８９萬元

﹡瑞斯康（０１６７９）發１億元換股債，用作收購工業自動化系統公司

﹡國際天食（０３６６６）擬售港澳地區西餐和日餐休閒餐飲業務

﹡凱富能源（００００７）將易名「香港金融投資控股」

﹡周大福（０１９２９）以９０萬續租波斯富街舖跌３９％

﹡ＩＥＡ料今年油供應增長超需求，油價持平，金價上升

﹡ＢＣＡ復考否，檢討委員會今討論

﹡大嶼山發展諮詢，半數人指不充分

﹡北汽（０１９５８）料去年淨利潤大減６５％

﹡現代傳播（０００７２）料去年盈轉虧蝕最多４０００萬人幣

﹡鵬程亞洲（００９３６）料去年度虧損大幅減少

﹡國安國際（００１４３）斥４﹒２億收購益高證券，大部分發換股債支付

﹡先施表行（００４４４）收購北京零售物業，代價３﹒５億元



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）１月客運及貨運運力投入均增加逾７％

﹡麥格理續望騰訊（００７００）４５０元，匯證唱好四大內銀股

﹡東航（００６７０）１月客運運力投入增逾４％，貨運升近１１％

﹡中國港橋（０２３２３）擬設私募基金，籌集１３０億人幣

﹡國瑞置業（０２３２９）１月簽約銷售額增約八成至７﹒９億人幣



《中國要聞》﹡上海浦東２５萬平方米商辦地，底價１３７﹒７億成交

﹡李強表示上海科創中心要打造一批有核心競爭力創新集群

﹡工信部公示擬收回聯通、樂視網等部分電信網碼號

﹡報道指中保監下發加強險資股權投資事後報告監管通知

