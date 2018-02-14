《盤後部署》觀望美通脹數據，港股料上５０天線，匯控恒生續可吼

《經濟通通訊社１４日專訊》受亞馬遜及蘋果攀升所提振，美國股市周二（１３日）連漲第

３日，道指收漲３９點報２４６４０點。港股隨外圍高開１８４點報３００２４，其後在恆生銀

行（０００１１）、匯豐控股（００００５）領漲下，加上四大內銀股造好，刺激港股最多升

７９７點高見３０６３７點。港股最終全日收報３０５１５，漲６７６點或２﹒２７％，而主板

成交再度回落至１１０６﹒１５億元，比上日大減約１４％。

國指升２５６點或２﹒１４％，報１２２６０點；滬指報３１９９，升１４點或０﹒４５％

。



＊觀望鮑威爾本月底聽證會＊



美國今晚將公布１月份消費物價指數（ＣＰＩ），市場預料將按年增加２﹒１％，而核心

ＣＰＩ亦增加１﹒８％。若然該等數據遠高於市場預期，則反映美國物價升速加快，市場或再度

憂慮聯儲局將加快加息步伐，勢將拖低美股股市表現，港股定必受累。

展望後市，「鴿派」聯儲局主席鮑威爾將於本月底出席委員會聽證會作證，發表他對利率之

看法。預計美國財政預算赤字，以及加息步伐議題，將是會議之焦點，議後可望為聯儲局加息步

伐帶來啟示作用，偏保守的投資者，或可在春節假期後再作入市部署。



＊匯控恆生下周二公布業績＊



春節假期將至，滬深股市將在明日（１５日）至下周三（２１日）期間休市，直至下周四

（２２日）才復市。港股南下北水缺乏下，整體交投量轉趨淡靜，猶恐資金流動性偏緊，影響大

市表現。港股目前初步支持位在１００天線（２９６５８點），短期後市是否再炒作藍籌業績之

憧憬，若如是，加上外圍市況配合，港股可望重上５０天線（３０６５０點）。

美股目前走向未明，港股定受牽連，防守力強的本地銀行股，例如匯控、恆生可被看高一線

，主要有兩個原因。其一，該板塊受惠加息周期，有望在擴大息差之下，利好業務表現；其二，

匯控、恆生將於下周二（２０日）公布業績，有望在業績憧憬下，支持股價再升。匯控及恆生股

價今日分別上升２﹒６３％報８１﹒９元，及急漲７﹒７７％報１９１﹒５元，兩股現水平與此

前高位仍有一定水位，可望借再炒業績，再試新高。（ｇｖ）

