  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2018 12:45

《午市前瞻》藍籌業績成假期後推動港股因素，惟三萬一料較大阻力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》受亞馬遜及蘋果攀升所提振，美國股市周二（１３日）連漲第
３日，道指收漲３９點報２４６４０點。港股隨外圍高開１８４點報３００２４點，其後在恆生
（０００１１）領漲，四大內銀股造好之下，刺激港股最多升３１６點高見３０１５６點，惟未
能攀上日高位３０１６９。港股午收前升幅收窄，最終半日報３００６８，漲２２９點或
０﹒７７％，而主板成交只有５２９﹒９０億元，比上日中午時大幅減少２８﹒７％。
　　國指升６４點或０﹒５４％，報１２０６９點；滬指３１７５，跌９點或０﹒３０％。

＊恆生暫冠藍籌股，瑞聲暫封最差恆指股＊

　　恆生獲高盛唱好，大升目標價至２２０元，評級由「中性」調升至「買入」，半日升
５﹒６８％，報１８７﹒８元，為表現最佳藍籌股。恆生將於下周二（２０日）公布去年第四季
業績；匯控（００００５）亦於同日公布業績，半日升１﹒３８％，報８０﹒９元。
　　其他本地銀行股亦升，中銀香港（０２３８８）漲２﹒９４％報３８﹒５元；東亞銀行
（０００２３）亦升０﹒４７％午收３１﹒８元。
　　其他藍籌股方面，騰訊（００７００）獲麥格理維持目標價４５０元，評級跑贏大市，而瑞
信及中金各予騰訊目標價５４０元，暫為最牛目標價，分別予跑贏大市及買入評級。該股半日漲
１﹒１８％，報４２７﹒４元。
　　手機設備股走勢各異，瑞聲（０２０１８）午市回軟１﹒８１％，報１４６﹒２元，暫為表
現最差恆指成分股；舜宇（０２３８２）獲瑞信續予跑贏大市，目標價１５６元不變，半日揚
２﹒４４％，報１２１﹒９元。
　　匯證唱好四大內銀股，內銀股普遍造好，建行（００９３９）升１﹒９４％，報７﹒９元；
農行（０１２８８）揚０﹒４８％，報４﹒１９元；工行（０１３９８）漲１﹒６８％，報
６﹒６６元；惟中行（０３９８８）微跌０﹒２４％，報４﹒２３元。

＊澳能排牌翌日急飆，永嘉盈警股價急跌＊

　　中國太平（００９６６）獲大和續予「買入」評級，目標價４０﹒０元不變，半日上揚
１﹒０６％，報２８﹒６５元。平保（０２３１８）於上周三（７日）減持碧桂園
（０２００７）９１０萬股，總值１﹒４９億元，前早半日升１﹒１５％報８３﹒３元，後者園
跌１﹒０７％報１３元。　
　　半新股澳能建設（０１１８３）上市翌日再升１１﹒６８％，報１﹒５３元，較招股價
１﹒２５元高出約２２％。
　　永嘉集團（０３３２２）發盈警，預料去年少賺九成，半日急跌１５﹒７９％，報
０﹒８元。

＊涂國彬；比亞迪高位明顯沽壓，新能源車股不宜過分高追＊

　　永豐金融資產管理董事總經理涂國彬對《經濟通通訊社》表示，過去一周美股劇烈震盪，導
致中港股市失守多個重要關口，但港股經過一輪調整後，市場情緒並未因此受到太大打擊，港股
走勢漸見回穩，加上目前企業盈利增長整體仍然樂觀，相信再出現大跌的風險不高。不過，農曆
新年假期臨近，港股成交亦見萎縮，反映資金入市意慾下降，港股通亦於昨日開始暫停交易，港
股暫未見有充足的反彈動力，預期短線會繼續於現水平徘徊。此外，長假期結束後，港股即將迎
來業績期，在市場憧憬藍籌股業績下，港股仍有上揚空間，於３１０００有較大阻力。
　　近日新能源汽車板塊受新補貼政策出台而有所炒作，但涂國彬認為，相關行業不時有利好政
策出台，但不如以往般密集，加上有關炒作一向都是以短線為主，利好消息消化完畢後，板塊走
勢亦較為波動，而龍頭股比亞迪（０１２１１）每逢上試高位後都會遇到明顯沽壓，故投資者不
應過分高追，相關走勢仍要視乎大市氣氛。（ｔｔ、ｇｖ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道14/02/2018
本地銀行股發威 高盛唱好恆生急飆近8%
國際動態14/02/2018
fb美年輕用戶 今年恐減200萬
生財有道13/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－南航】趁低吸納博上十元 春運效應、人幣升值刺激
生財有道13/02/2018
【補貼新政】新能源車補貼新政鼓勵技術提升 市場份額或重新洗牌
剖析天下13/02/2018
美股大瀉的啟示
國際動態13/02/2018
國際太空站 美擬6年後停撥款轉民營
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 71
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】為何她專吸引好男人？原來跟父母養育方式有關！ 4
國金與投資 ． 曾廣標
大跌市之後的危與機
論盡中港台 ． 岑逸飛
流感肆虐，應防患於未然 10
中環人 ． 溫天納
牛市完蛋了嗎？
政是有心 ． 余君雋
軟硬實力都靠創造力 遏制思想何來新思想？ 8
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
點解？點呀！
鬆一鬆 ． 通通
【大不同】香港插畫家分享「台灣 VS 香港」生活差異 2
我家私房菜 ． 韋太
【新年意頭菜】洋蔥栗子燜鴨 1
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
健康大晒 NEW
【月事危機】女模經期遭感染截肢，衛生棉條是敵是友？ 3
健康Video
【健康賀年糕】周瑩至愛甑糕、Superfood蘿蔔糕邊款最正？ 5
抗癌煮意 ． Polly
【暖笠笠果茶】紓緩壓力及負面情緒，伯爵鮮果茶DIY 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學(仲有禮送)

【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊