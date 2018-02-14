《午市前瞻》藍籌業績成假期後推動港股因素，惟三萬一料較大阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》受亞馬遜及蘋果攀升所提振，美國股市周二（１３日）連漲第

３日，道指收漲３９點報２４６４０點。港股隨外圍高開１８４點報３００２４點，其後在恆生

（０００１１）領漲，四大內銀股造好之下，刺激港股最多升３１６點高見３０１５６點，惟未

能攀上日高位３０１６９。港股午收前升幅收窄，最終半日報３００６８，漲２２９點或

０﹒７７％，而主板成交只有５２９﹒９０億元，比上日中午時大幅減少２８﹒７％。

國指升６４點或０﹒５４％，報１２０６９點；滬指３１７５，跌９點或０﹒３０％。



＊恆生暫冠藍籌股，瑞聲暫封最差恆指股＊



恆生獲高盛唱好，大升目標價至２２０元，評級由「中性」調升至「買入」，半日升

５﹒６８％，報１８７﹒８元，為表現最佳藍籌股。恆生將於下周二（２０日）公布去年第四季

業績；匯控（００００５）亦於同日公布業績，半日升１﹒３８％，報８０﹒９元。

其他本地銀行股亦升，中銀香港（０２３８８）漲２﹒９４％報３８﹒５元；東亞銀行

（０００２３）亦升０﹒４７％午收３１﹒８元。

其他藍籌股方面，騰訊（００７００）獲麥格理維持目標價４５０元，評級跑贏大市，而瑞

信及中金各予騰訊目標價５４０元，暫為最牛目標價，分別予跑贏大市及買入評級。該股半日漲

１﹒１８％，報４２７﹒４元。

手機設備股走勢各異，瑞聲（０２０１８）午市回軟１﹒８１％，報１４６﹒２元，暫為表

現最差恆指成分股；舜宇（０２３８２）獲瑞信續予跑贏大市，目標價１５６元不變，半日揚

２﹒４４％，報１２１﹒９元。

匯證唱好四大內銀股，內銀股普遍造好，建行（００９３９）升１﹒９４％，報７﹒９元；

農行（０１２８８）揚０﹒４８％，報４﹒１９元；工行（０１３９８）漲１﹒６８％，報

６﹒６６元；惟中行（０３９８８）微跌０﹒２４％，報４﹒２３元。



＊澳能排牌翌日急飆，永嘉盈警股價急跌＊



中國太平（００９６６）獲大和續予「買入」評級，目標價４０﹒０元不變，半日上揚

１﹒０６％，報２８﹒６５元。平保（０２３１８）於上周三（７日）減持碧桂園

（０２００７）９１０萬股，總值１﹒４９億元，前早半日升１﹒１５％報８３﹒３元，後者園

跌１﹒０７％報１３元。

半新股澳能建設（０１１８３）上市翌日再升１１﹒６８％，報１﹒５３元，較招股價

１﹒２５元高出約２２％。

永嘉集團（０３３２２）發盈警，預料去年少賺九成，半日急跌１５﹒７９％，報

０﹒８元。



＊涂國彬；比亞迪高位明顯沽壓，新能源車股不宜過分高追＊



永豐金融資產管理董事總經理涂國彬對《經濟通通訊社》表示，過去一周美股劇烈震盪，導

致中港股市失守多個重要關口，但港股經過一輪調整後，市場情緒並未因此受到太大打擊，港股

走勢漸見回穩，加上目前企業盈利增長整體仍然樂觀，相信再出現大跌的風險不高。不過，農曆

新年假期臨近，港股成交亦見萎縮，反映資金入市意慾下降，港股通亦於昨日開始暫停交易，港

股暫未見有充足的反彈動力，預期短線會繼續於現水平徘徊。此外，長假期結束後，港股即將迎

來業績期，在市場憧憬藍籌股業績下，港股仍有上揚空間，於３１０００有較大阻力。

近日新能源汽車板塊受新補貼政策出台而有所炒作，但涂國彬認為，相關行業不時有利好政

策出台，但不如以往般密集，加上有關炒作一向都是以短線為主，利好消息消化完畢後，板塊走

勢亦較為波動，而龍頭股比亞迪（０１２１１）每逢上試高位後都會遇到明顯沽壓，故投資者不

應過分高追，相關走勢仍要視乎大市氣氛。（ｔｔ、ｇｖ）

