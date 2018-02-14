支付寶消費６０元享３０元迎新優惠，新年添香油及飲咖啡都受惠

《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶宣布，進駐咖啡店Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏｆｆｅｅ。即

日起，新用戶下載支付寶並完成登記，於Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃｏｆｆｅｅ消費滿６０元，可以獲

得３０元的迎新優惠，透過支付寶購買１８╱２５ Ａｌｔｕｒａ手調飲品，亦可以享有免費升

級優惠。

另外，支付寶同時與黃大仙祠合作，信眾能夠以電子支付形式添香油。新用戶首次消費滿

６０元，可得３０元迎新利是。（ｅｌ）

