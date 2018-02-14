《外資精點》德意志︰宜選擇性吸內房，看好碧桂園、萬科、合景等

《經濟通通訊社１４日專訊》德意志銀行發表研究報告指，由於市場憂慮內房會否受徵收房

產稅或流動性收緊的問題影響，導致內房股價於月初平均下跌１９％。但德意志認為，內房的基

本因素仍然良好，加上融資渠道廣、成本低，未會受流動性收緊而出現重大問題。

德意志表示，以目前股價推算，２０１８年內房市盈率為６﹒８倍。而內房股的流動性現時

屬良好，市場上買家的按揭利率處於低水平。該行估計，內房板塊於今年的下行周期中，將會出

現市場整合，整體庫存水平低。

報告預測，內房在即將公布的去年業績中或２０１８年的銷售，均會錄得強勁增長，亦預視

２０１８年以及２０１９年會有良好盈利表現，預測２０１７年至２０１９年的年均複合增長率

會有２５％。

德意志建議選擇性買入內房股，買入碧桂園（０２００７）、萬科（０２２０２）

（深︰０００００２）、新城發展（０１０３０）、中國奧園（０３８８３）、龍光地產

（０３３８０）、合景泰富（０１８１３）。（ｅｌ）



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