《小傳日記》情人節放閃，小象人人愛！

《小傳日記》今日（１４日）係情人節，不論網上，街上都充滿住「放閃」嘅幸福。當然，

最幸福嘅就係花店老細喇。有報道話，今日想買２０枝玫瑰花，唔該承惠１６００蚊呀！浪漫嘅

嘢，小傳就真係唔多識了。

都係講番魚缸戰況先，今日香江魚缸終於重拾番久違了嘅「牛氣」喇！自從踏入２月之後，

魚缸跌到唔識停咁，加上港股通噚日（１３日）已經停咗，聽日（１５日）又係年三十晚半日市

，Ａ場今日又收爐，缸友都唔敢抱咩寄望，諗住平平穩穩迎狗年好過。點知，今日好友嚟個大反

擊，恆指高開１８４點後，就出力夾高股王ＱＱ（００７００）同埋中港兩地錢莊，大市一度爆

升７９７點至３０６３７，差ＤＤ就收復番５０天線（約３０６５１）喇，埋單都有６７６點或

逾２巴仙，收報３０５１５；國指收高２５６點或逾２巴仙，收報１２２６０。

雖然魚缸全日成交只得１１０６億銀左右，不過無北水掃貨下，都有呢個數，都相當唔錯了

，讚！



＊高盛畀個讚小象急急彈，ＱＱ三連升反彈力好勁＊



大小象將會喺農曆新年假後，狗年魚缸第一日復市當天（２０日）派成績表，不過揭盅之前

，高盛已經搶先行出嚟唱好小象，將目標價由１９０銀大升至２２０銀，評級由中性調高至買入

，小象開心到做咗「小飛象」，一度飛高８巴仙至１９１﹒９銀，收市都仲報１９１﹒５銀添，

超勁；媽媽大象（００００５），高盛預計佢又會宣布３０億美金回購，今日大象都開心踢高逾

２巴仙報８１﹒９銀！街坊中銀香港（０２３８８）都跳起逾４巴仙收３９銀，原來佢又獲高盛

升目標至４７﹒４銀，距離現價仲有大把水位！有貨缸友齊齊收情人節禮物喇！

股王ＱＱ上星期五（９日）失守４００銀大關後，已經逐步回復升勢，今日再行前近３巴仙

收４３３﹒６銀，連續三日高收，重上番十天線（約４２７﹒１４銀）添。

仲有祖國錢莊都係大功臣，匯證唱好叫買四大內銀，建行（００９３９）表現最靚仔，大步

抽高近５巴仙收８﹒１銀；街坊工行（０１３９８）都有近４巴仙進帳收６﹒７８銀，勁！



＊中海外高收中金叫加油，中移動憔悴粉絲心都碎＊



中海外（００６８８）就有中金呵護叫買，今日都發力升逾６巴仙收２８銀，係第二威藍戰

。街坊潤地（０１１０９）都袋咗近４巴仙落袋，報２９﹒４５銀。

舜宇（０２３８２）噚日發盈喜後，升到嘭嘭聲，今日繼續獲瑞信唱好，維持１５６銀目標

不變，帶動股價再向前行多逾４巴仙收１２４﹒３銀，又升遠離開１００天線喇！街坊瑞聲

（０２０１８）就陰公豬，喺１００天線水平度拉鋸，埋單要舉白旗收跌近１巴仙報１４８銀。

砵砵車股都有好消息，阿爺公布新能源車新版補貼政策，利好龍頭企業，大和發報告話，政

策對比亞迪（０１２１１）有正面影響，重申「買入」，不過由於公司管理層將新能源車銷量增

長指引調低，所以大和都將目標價由８５銀稍為降至８２銀。結果比亞迪收漲逾近４巴仙報

７１﹒３銀。其他街坊當中，華晨（０１１１４）就好醒神，衝前近５巴仙收２０﹒１５銀。

不過，中移動（００９４１）就一Ｄ都感受唔到情人節嘅喜悅，「九連陰」之下，全日都逆

市而行，最低仲試過７２﹒８５銀創近兩年低位，慘，好彩埋單倒升番ＤＤ，收７３﹒７銀咋。



＊澳能最風騷匯聚見復甦，創板半新丁有貨面都青＊



噚日有三隻半新丁正式入缸，馬交建築工程承建商澳能建設（０１１８３）超購近１６１倍

，雖然佢喺暗盤表現差咗Ｄ，跌咗近１３巴仙，但噚日第一日出場就升咗近一成，今日再續升勢

，炒高咗近三成，報１﹒７８銀，高招股價１﹒２５銀超過４２巴仙。

定制電線組件供應商匯聚科技（０１７２９）首掛即潛水，跌咗一成半，但今日嚟個報復式

反彈，升咗超過３４巴仙，報０﹒５７銀，比招股價０﹒５銀高出１４巴仙。

創板魚毛Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）就冇乜運行，噚日首日入缸就跌咗近６

巴仙，今朝跳彈床跳起咗近１１巴仙，高見０﹒３６５銀就有唔少缸友掟貨走人，埋單大插近兩

成，報０﹒２６５銀，較招股價０﹒３５銀潛水超過２４巴仙。

由阿媽雅居樂（０３３８３）分拆出嚟嘅雅生活（０３３１９）喺上個禮拜五以介紹形成上

市，雖然連升三日急升咗近２４巴仙，而今日就彈起近９巴仙，報１１﹒７２銀，但就較上市價

１２﹒３銀潛水近半成。



＊新奧昨急漲缸友今惆悵，北汽發盈警股價唔好景＊



魚缸上個禮拜經歷完「大地震」後，唔少股份喺今個禮拜都開始喺低位彈返上嚟，神州燃氣

佬新奧能源（０２６８８）快人一步喺上個禮拜三（７號）已經開始跳彈床，之後仲要連升三日

升咗近１３巴仙。呢位燃氣佬今個星期表現唔算突出，但噚日就突然喺收市競價時段Ｍａｒｋ高

，最後以全日最高位６７﹒３５銀收市，兼且係最新山頂位，爆升１２巴仙。唔好彩嘅係原來噚

日強勁升勢只係曇花一現，即使大和最新唱好佢有防守性，同估值低過唔少街坊，仲畀咗個「掃

貨」評級，但高處不勝寒，今朝一開市就插咗近半成，之後仲愈插愈深，最後埋單跣低超過７巴

仙，報６２﹒４銀。

北京汽車（０１９５８）噚晚發盈警，預期舊年少賺六成半。不過，北汽同時亦都有好消息

，旗下北京奔馳舊年多賺６２巴仙至２３﹒５億歐元。北汽今朝低開超過２巴仙，之後雖然一度

急插近８巴仙，但愈跌愈少，最後全日埋單計，只係跣低１巴仙，報１０﹒９８銀。

本地薑券商佬民眾金融（００２７９）上個禮拜逆市升咗近２巴仙，過去兩日加埋仲要爆升

咗超過２９巴仙，但今日走勢好反覆，最多升咗近１４巴仙，但又一度倒跌落去，最後收市又升

番近１４巴仙，報２﹒０１銀，三日加埋升咗近４７巴仙。請請！



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