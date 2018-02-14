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即市新聞

14/02/2018 16:10

港股節節上升，飆６７６點收３０５１５，中港銀行股齊齊炒起

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美股隔晚三連漲，可是日本股市下跌，圓匯升至１６個月高，
美國今晚將公布通脹數據，市場憂慮會加快聯儲局加息步伐，大批資金湧入日圓作避險。然而，
內地股市在長假期前夕走高，港股獲支持，並見大幅炒高，收復上周五（９日）下跌裂口之外，
更一度逼近５０天線。
　　道指隔晚收漲３９點報２４６４０，Ａ股假期前夕再度走高，港股今早高開１８４點報
３００２４點，其後在恆生（０００１１）等本地銀行股領漲下，加上內銀股全面炒高，騰訊
（００７００）、平保（００２３１８）繼續有買盤支持，港股節節上升，午後全面收復上周五
（９日）下跌裂口（２９６７９至３０２５１），並一度攀升７９７點或２﹒６７％，高見
３０６３７點，直逼５０天線（約３０６５０），尾市升窄稍為收窄。港股最終收３０５１５，
上升６７６點或２﹒２７％，主板成交１１０６﹒１５億元，比上日減少１４﹒１２％。
　　國企指數收報１２２６０，上升２﹒１４％或２５６點。上證綜合指數收報３１９９，升
１４點或０﹒４５％。
　　　
＊４７隻藍籌上升，恆生漲近８％冠藍籌＊

　　５１隻恆指成分股中，４７隻上升，４隻下跌。
　　高盛報告唱好恆生銀行，大升其目標價至２２０元，評級由「中性」調升至「買入」。恆生
收升７﹒７７％，報１９１﹒５元，為升幅最大恆指成分股。高盛亦將中銀香港（０２３８８）
目標價由４６﹒４元升至４７﹒４元，評級「買入」，股價收升４﹒２８％報３９元。
　　高盛預期匯控（００００５）將再度公布回購股份計劃，涉及金額或３０億美元。匯控
收升２﹒６３％，報８１﹒９元。
　　匯證唱好四大內銀股，內銀股普遍造好，建行（００９３９）急升４﹒５２％報８﹒１元；
工行（０１３９８）漲３﹒５１％報６﹒７８元；農行（０１２８８）升２﹒６４％報４﹒２８
元；中行（０３９８８）升２﹒５９％報４﹒３５元。
　　內險股隨內銀股而上，中國平安（０２３１８）升２﹒１９％報８４﹒１５元，國壽
（０２６２８）升０﹒６６％報２２﹒９元。

＊四大內銀獲追捧，手機設備股走勢各異＊

　　其他藍籌股方面，騰訊獲麥格理維持目標價４５０元，評級跑贏大市，而瑞信及中金各予騰
訊目標價５４０元，暫為最牛目標價，分別予跑贏大市及買入評級。騰訊收升２﹒６５％報
４３３﹒６元。中移動（００９４１）微升０﹒２０％，報７３﹒７元。友邦保險
（０１２９９）漲１﹒７９％報６２﹒４元。
　　手機設備股走勢各異，瑞聲（０２０１８）為表現最差恆指成分股，收跌０﹒６０％報
１４８元；舜宇光學（０２３８２）升４﹒４５％報１２４﹒３元。

＊半新股表現極端，匯聚成升幅最大個股＊

　　半新股走勢極端，匯聚科技（０１７２９）掛牌翌日抽升３４﹒１２％報０﹒５７元，為今
日升幅最大個股，現價比上市價０﹒５元高出１４％。澳能建設（０１１８３）同為為第二日掛
牌，收升２９﹒９３％報１﹒７８元。
　　Ｔｏｐ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）掛牌翌日一度升至０﹒３６５元新高，惟之後倒
跌，最終挫１９﹒７％收０﹒２６５元，為今日跌幅最大個股，現價比上市價０﹒３５元低逾
２４％。（ｅｃ）

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