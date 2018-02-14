【聚焦人幣】雞年勁升７﹒９％，人幣兌一美元即期收爐微跌１點

《經濟通通訊社１４日專訊》雞年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今

日收報６﹒３４４１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１點子。

以猴年最後一個交易日２０１７年１月２６日即期收報６﹒８８９０計，人民幣雞年「聞雞

起舞」，勁升７﹒９％。

隨著兌美元中間價在２０１７年８月飆漲１２７３點子或１﹒８９％，人民幣歷時兩年的貶

值危局暫告解除。而踏入２０１８年，兌美元中間價於１月急升３﹒１％，創１９９４年匯改以

來單月最大升幅。進入２月，中間價亦節節走高，並於２月８日見６﹒２８２２，刷新

「８．１１」匯改後新高。



＊如美聯儲堅持加息路徑，未來一年人民幣料走弱＊



多間大行均上調年底人民幣兌美元預測。其中，荷蘭國際集團（ＩＮＧ）由６﹒３０調整為

６﹒１，瑞銀由６﹒４調整為６﹒２，瑞典北歐斯安銀行由６﹒３調整為６﹒１，澳新由

６﹒５５調整為６﹒２５元。

此外，恆生上調年底在岸人民幣兌美元匯率預測至６﹒３０至６﹒４０，高於原先估計的

６﹒６０至６﹒７０；渣打則將年底人民幣預測由６﹒４５調升至６﹒１８。

不過，有調查顯示，如果美聯儲如多數分析師預期的那樣今年至少加息三次，那麼未來一年

人民幣兌美元將回吐２０１８年迄今以來的大部分漲幅。（ｊｙ）

