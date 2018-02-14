【康宏風暴】康宏告曹貴子等人，涉多項可疑交易及不當轉移資金

《經濟通通訊社１４日專訊》康宏環球（０１０１９）全資附屬公司今日入稟高等法院，控

告曹貴子等１３個被告（即之前入稟狀涉及被告等人），涉嫌不當收購及操控若干上市公司股價

，共涉及損失約７﹒１５億港元。

康宏在今日向高等法院就首階段訴訟呈交補充資料，新發現多項可疑交易，涉及曹貴子不當

轉移公司資金，在今年１月初搜證行動中，康宏發現多項涉及不當轉移資金的可疑交易。各項可

疑交易令康宏承受估計超過７億港元的虧損。康宏就有關損失向曹貴子、有關人士及相關公司追

討，要求作出賠償。



＊曹氏被海外法庭頒布資產凍結令＊



有關可疑交易包括：第一信用金融（０８２１５）涉及促致不當購入股份及操控股價，令康

宏損失約２﹒６億元；中國綠色食品（００９０４）涉及不誠實操弄投資及操控股價，令康宏損

失約３億港元；信盈國際投資涉及促致不當購入股份，令康宏損失約９０００萬港元；

Ａｔｈｅｎａ Ｐｏｗｅｒ以不利條件貸款，令康宏損失約３５００萬元；最後可疑交易涉及將

軍財務涉嫌挪用資金，令康宏損失約３３００萬元。

另外，新訴訟呈交補充資料顯示，康宏向英屬處女島法庭申請凍結曹貴子（首階段法律行動

其一被告人）在當地註冊公司的資產，以求在香港法院審理康宏向曹貴子提出的訴訟前，限制他

不能將資產脫手或耗散，藉以逃避可能需負上的法律責任。海外法庭在昨日（１３日）正式頒布

資產凍結令。（ｃｙ）

