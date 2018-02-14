  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2018 19:04

《日入而息》康宏告曹貴子等人，港股升６７６點，雞年人幣升８％

　　《今天重點》﹡康宏告曹貴子等人，涉多項可疑交易及不當轉移資金；康宏指入稟所追討損
　　　　　　　　　失已經入帳，將投放未來發展之用
　　　　　　　　﹡冠君產業（０２７７８）去年可分派收入升５﹒６％，末期分派
　　　　　　　　　０﹒１２５５元
　　　　　　　　﹡雞年勁升７﹒９％，人幣兌一美元即期收爐微跌１點
　　　　　　　　﹡新能源汽車補貼落地，相關概念股即日攀升，多股漲停
　　　
　　《即日市況》﹡港股節節上升，飆６７６點收３０５１５，中港銀行股齊齊炒起

　　《深滬股市》﹡雞年收爐滬綜指收升０﹒５％失守三千二，全年升１％

　　《美元匯價》﹡追沽美元存戒心，小注博非美貨幣調整；歐元最新報１﹒２３５０╱５３，
　　　　　　　　　日圓最新報１０７﹒４６╱４９

　　《公司業績》﹡越秀房產信託基金（００４０５）全年可分派總額逾８億人民幣，按年升
　　　　　　　　　０﹒２％
　　　　　　　　﹡四川成渝高速公路（００１０７）１月通行費收入升２９﹒８％
　　　　　　　　﹡通達集團（００６９８）每持有４０股可獲分派一股通達宏泰股份，為特別
　　　　　　　　　中期息
　　　　　　　　﹡冠君產業（０２７７８）去年可分派收入升５﹒６％，末期分派
　　　　　　　　　０﹒１２５５元

　　《公司資訊》﹡保利協鑫能源（０３８００）擔保新收購浙江蘭溪光伏項目融資租賃近３億
　　　　　　　　　元
　　　　　　　　﹡北京汽車（０１９５８）旗下北京奔馳去年多賺６２％至２３﹒５億歐元
　　　　　　　　﹡泰山石化（０１１９２）因應違規情況設特別調查委員會
　　　　　　　　﹡中國天然氣（００９３１）收購兩液化天然氣附屬餘下權益，涉１７１７萬
　　　　　　　　　元人民幣
　　　　　　　　﹡雲南水務（０６８３９）斥２億人幣購自來水供應業務餘下三成半股權
　　　　　　　　﹡鐵貨（０１０２９）公布Ｋ＆Ｓ鐵精礦總產量超過２００萬噸
　　　　　　　　﹡海航資本近全數質押所持渤海金控股份用於融資；管理層購買海航境外公司
　　　　　　　　　債券
　　　　　　　　﹡康健國際（０３８８６）遭廉署及證監會人員搜查；康宏再告曹貴子等人，
　　　　　　　　　涉多項可疑交易及不當轉移資金；康宏表示入稟所追討損失已經入帳，將投
　　　　　　　　　放未來發展之用
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）夥英國保險公司組合資，獲批向港人銷售保險
　　　　　　　　﹡李氏大藥廠（００９５０）獲授治療血栓在研藥大中華東南亞獨家開發權
　　　　　　　　﹡匯豐成首間外資行辦理個人跨境人民幣匯入業務
　　　　　　　　﹡移動互聯（０１４３９）終止收購河北鑫江電子商務諒解備忘錄
　　　　　　　　﹡威靈控股（００３８２）料於２月２０日撤銷上市地位
　　　　　　　　﹡東英金融投資（０１１４０）建議改名為「東英金融有限公司」
　　　　　　　　﹡奧思集團（０１１６１）公眾持股量約為２２﹒５７％，未達上市規則要求
　　　　　　　　﹡協盛協豐（００７０７）建議改名為「亞洲電視控股」
　　　　　　　　﹡利寶閣集團（０８１０２）申請轉至主板上市

　　《國企紅籌》﹡白雲山（００８７４）合作設立兩醫藥健康產業投資基金
　　　　　　　　﹡彭純獲核准任交行（０３３２８）董事長，不再擔任副董事長
　　　　　　　　﹡中國航天萬源（０１１８５）韓樹旺繼續擔任董事長，惟調任為非執董

　　《中國要聞》﹡新能源車補貼新政鼓勵技術提升，市場份額或重新洗牌
　　　　　　　　﹡外媒報道特斯拉上海建廠談判陷入僵局
　　　　　　　　﹡新華社表示農業上市公司「靠天吃飯」，當說明不確定風險

　　《其他消息》﹡湯家驊稱陳浩天選舉呈請被駁回將對同類個案有約束力
　　　　　　　　﹡張達明稱周庭提選舉呈請或勝訴；湯家驊稱看法太簡單
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用８﹒０２億元，港股通關閉；　滬股通額度全日用
　　　　　　　　　４﹒５１億元，港股通關閉
　　　　　　　　﹡外傭司法覆核挑戰必須與僱主同住之限制，高院今裁定外傭敗訴
　　　　　　　　﹡民建聯再約見財爺提３５項建議，倡撥一半盈餘派糖
　　　　　　　　﹡支付寶消費６０元享３０元迎新優惠，新年添香油及飲咖啡都受惠
　　　　　　　　﹡盈透證券遭證監會譴責及罰款４５０萬，因電子及程式買賣現缺失
　　　　　　　　﹡金管局表示１月外匯基金境外資產增加８３５億元
　　　　　　　　﹡新能源汽車補貼落地，相關概念股即日攀升，多股漲停
（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道14/02/2018
本地銀行股發威 高盛唱好恆生急飆近8%
國際動態14/02/2018
fb美年輕用戶 今年恐減200萬
生財有道13/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－南航】趁低吸納博上十元 春運效應、人幣升值刺激
生財有道13/02/2018
【補貼新政】新能源車補貼新政鼓勵技術提升 市場份額或重新洗牌
剖析天下13/02/2018
美股大瀉的啟示
國際動態13/02/2018
國際太空站 美擬6年後停撥款轉民營
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 71
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】為何她專吸引好男人？原來跟父母養育方式有關！ 4
國金與投資 ． 曾廣標
大跌市之後的危與機
論盡中港台 ． 岑逸飛
流感肆虐，應防患於未然 10
中環人 ． 溫天納
牛市完蛋了嗎？
政是有心 ． 余君雋
軟硬實力都靠創造力 遏制思想何來新思想？ 8
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
點解？點呀！
鬆一鬆 ． 通通
【大不同】香港插畫家分享「台灣 VS 香港」生活差異 2
我家私房菜 ． 韋太
【新年意頭菜】洋蔥栗子燜鴨 1
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
健康大晒 NEW
【月事危機】女模經期遭感染截肢，衛生棉條是敵是友？ 3
健康Video
【健康賀年糕】周瑩至愛甑糕、Superfood蘿蔔糕邊款最正？ 5
抗癌煮意 ． Polly
【暖笠笠果茶】紓緩壓力及負面情緒，伯爵鮮果茶DIY 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學(仲有禮送)

【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊