《日入而息》康宏告曹貴子等人，港股升６７６點，雞年人幣升８％

《今天重點》﹡康宏告曹貴子等人，涉多項可疑交易及不當轉移資金；康宏指入稟所追討損

失已經入帳，將投放未來發展之用

﹡冠君產業（０２７７８）去年可分派收入升５﹒６％，末期分派

０﹒１２５５元

﹡雞年勁升７﹒９％，人幣兌一美元即期收爐微跌１點

﹡新能源汽車補貼落地，相關概念股即日攀升，多股漲停



《即日市況》﹡港股節節上升，飆６７６點收３０５１５，中港銀行股齊齊炒起



《深滬股市》﹡雞年收爐滬綜指收升０﹒５％失守三千二，全年升１％



《美元匯價》﹡追沽美元存戒心，小注博非美貨幣調整；歐元最新報１﹒２３５０╱５３，

日圓最新報１０７﹒４６╱４９



《公司業績》﹡越秀房產信託基金（００４０５）全年可分派總額逾８億人民幣，按年升

０﹒２％

﹡四川成渝高速公路（００１０７）１月通行費收入升２９﹒８％

﹡通達集團（００６９８）每持有４０股可獲分派一股通達宏泰股份，為特別

中期息

﹡冠君產業（０２７７８）去年可分派收入升５﹒６％，末期分派

０﹒１２５５元



《公司資訊》﹡保利協鑫能源（０３８００）擔保新收購浙江蘭溪光伏項目融資租賃近３億

元

﹡北京汽車（０１９５８）旗下北京奔馳去年多賺６２％至２３﹒５億歐元

﹡泰山石化（０１１９２）因應違規情況設特別調查委員會

﹡中國天然氣（００９３１）收購兩液化天然氣附屬餘下權益，涉１７１７萬

元人民幣

﹡雲南水務（０６８３９）斥２億人幣購自來水供應業務餘下三成半股權

﹡鐵貨（０１０２９）公布Ｋ＆Ｓ鐵精礦總產量超過２００萬噸

﹡海航資本近全數質押所持渤海金控股份用於融資；管理層購買海航境外公司

債券

﹡康健國際（０３８８６）遭廉署及證監會人員搜查；康宏再告曹貴子等人，

涉多項可疑交易及不當轉移資金；康宏表示入稟所追討損失已經入帳，將投

放未來發展之用

﹡騰訊（００７００）夥英國保險公司組合資，獲批向港人銷售保險

﹡李氏大藥廠（００９５０）獲授治療血栓在研藥大中華東南亞獨家開發權

﹡匯豐成首間外資行辦理個人跨境人民幣匯入業務

﹡移動互聯（０１４３９）終止收購河北鑫江電子商務諒解備忘錄

﹡威靈控股（００３８２）料於２月２０日撤銷上市地位

﹡東英金融投資（０１１４０）建議改名為「東英金融有限公司」

﹡奧思集團（０１１６１）公眾持股量約為２２﹒５７％，未達上市規則要求

﹡協盛協豐（００７０７）建議改名為「亞洲電視控股」

﹡利寶閣集團（０８１０２）申請轉至主板上市



《國企紅籌》﹡白雲山（００８７４）合作設立兩醫藥健康產業投資基金

﹡彭純獲核准任交行（０３３２８）董事長，不再擔任副董事長

﹡中國航天萬源（０１１８５）韓樹旺繼續擔任董事長，惟調任為非執董



《中國要聞》﹡新能源車補貼新政鼓勵技術提升，市場份額或重新洗牌

﹡外媒報道特斯拉上海建廠談判陷入僵局

﹡新華社表示農業上市公司「靠天吃飯」，當說明不確定風險



《其他消息》﹡湯家驊稱陳浩天選舉呈請被駁回將對同類個案有約束力

﹡張達明稱周庭提選舉呈請或勝訴；湯家驊稱看法太簡單

﹡深股通額度全日用８﹒０２億元，港股通關閉； 滬股通額度全日用

４﹒５１億元，港股通關閉

﹡外傭司法覆核挑戰必須與僱主同住之限制，高院今裁定外傭敗訴

﹡民建聯再約見財爺提３５項建議，倡撥一半盈餘派糖

﹡支付寶消費６０元享３０元迎新優惠，新年添香油及飲咖啡都受惠

﹡盈透證券遭證監會譴責及罰款４５０萬，因電子及程式買賣現缺失

﹡金管局表示１月外匯基金境外資產增加８３５億元

﹡新能源汽車補貼落地，相關概念股即日攀升，多股漲停

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