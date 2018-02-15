《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８９３．４９ 升 ２５３．０４點╱１．０３％
標普５００ ２６９８．６３ 升 ３５．６９點╱１．３４％
納斯達克 ７１４３．６２ 升 １３０．１１點╱１．８６％
倫敦富時１００ ７２１３．９７ 升 ４５．９６點╱０．６４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３９．１６ 升 １４２．６６點╱１．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６５．２６ 升 ５６．０２點╱１．１０％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．８１，歐元兌美元１．２４５３
15/02/2018 08:02
《日出而作》道指飆２５３點科技股受捧，美債息升，油金漲逾２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８９３．４９ 升 ２５３．０４點╱１．０３％
標普５００ ２６９８．６３ 升 ３５．６９點╱１．３４％
納斯達克 ７１４３．６２ 升 １３０．１１點╱１．８６％
倫敦富時１００ ７２１３．９７ 升 ４５．９６點╱０．６４％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３９．１６ 升 １４２．６６點╱１．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１６５．２６ 升 ５６．０２點╱１．１０％
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