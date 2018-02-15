《經濟通通訊社１５日專訊》被指貪污的南非總統祖馬宣布即時下台，他稱雖然不同意執政
非洲人國民大會要求他辭職的決定，但自己是忠心黨員故會遵從黨的決定。
祖馬在９年的任期內多次傳出貪污醜聞，此前國民大會通過要求祖馬辭職，並由副總統拉馬
福薩接任。（ｍｎ）
15/02/2018 11:08
《國際要聞》南非總統祖馬宣布即時辭職
《經濟通通訊社１５日專訊》被指貪污的南非總統祖馬宣布即時下台，他稱雖然不同意執政
非洲人國民大會要求他辭職的決定，但自己是忠心黨員故會遵從黨的決定。
祖馬在９年的任期內多次傳出貪污醜聞，此前國民大會通過要求祖馬辭職，並由副總統拉馬
福薩接任。（ｍｎ）
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