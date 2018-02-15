《異動股》騰訊（７００）入股京東物流，現升逾２％逼近廿天線

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）現升２﹒４９％，報４４４﹒４元，迫近

水天線；成交約９３萬股，涉資４﹒１５億元。

京東集團宣布，旗下京東物流集團完成具有約束力的最終增資協議。此次融資的主要投資方

包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金、國調基金、工銀國際等

多家機構。根據最終協議，此輪融資總額約為２５億美元。

交易完成後，京東集團仍將持有京東物流８１﹒４％的股權。依照慣例成交條件，此次融資

預計在今年一季度末完成。

這是中國物流最大單筆融資，不僅代表著投資機構對於京東物流增長潛力的高度認可，更意

味京東物流為代表的新一代物流公司將成為行業未來強勁的推動力量。

另外，據騰訊科技報道，韓國遊戲公司Ｋａｋａｏ Ｇａｍｅｓ完成１４００億元韓元的融

資，投資者包括騰訊、Ｎｅｔｍａｒｂｌｅ Ｇａｍｅｓ、Ａｃｔｏｚ Ｓｏｆｔ、Ｂｌｕｅ

ｈｏｌｅ和Ｐｒｅｍｉｅｒ Ｍ＆Ａ ＰＥＦ等。

根據協議，５家投資方的投資額分別為：騰訊５００億韓元、Ｎｅｔｍａｒｂｌｅ５００億

韓元，Ａｃｔｏｚ Ｓｏｆｔ２００億韓元，ＢｌｕｅＨｏｌｅ和Ｐｒｅｍｉｅｒ各為１００

億韓元。

Ｋａｋａｏ Ｇａｍｅｓ將使用新資金採購高質量遊戲、加強遊戲開發能力、開拓全球業務

及進行相關併購和投資。（ｆｆ）

