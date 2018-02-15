《異動股》內銀隨市造好，建行、農行現漲約３％，工行升逾２％

《經濟通通訊社１５日專訊》港股升逾四百點，內銀普遍隨市造好，建行（００９３９）現

價上升３﹒０９％，報８﹒３５元，突破十天線（８﹒２０６元）；主動買盤５５％；成交約

６４８２萬股，涉資５﹒３８億元。

人行發表四季度貨幣政策執行報告指出，下一步將保持政策的連續性和穩定性，實施好穩健

中性的貨幣政策，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率巿場化改革。

現時，恆生指數報３０９６２，上升４４６點或上升１﹒４６％，主板成交８５﹒４３億元

。

表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅

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建設銀行（００９３９） ８﹒３５元 上升３﹒０９％



中信銀行（００９９８） ５﹒７８元 上升１﹒７６％



農業銀行（０１２８８） ４﹒３９元 上升２﹒５７％



工商銀行（０１３９８） ６﹒９３元 上升２﹒２１％



民生銀行（０１９８８） ８﹒２６元 上升１﹒２３％



交通銀行（０３３２８） ６﹒３０元 上升１﹒１２％



招商銀行（０３９６８） ３４﹒３５元 上升２﹒５４％

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