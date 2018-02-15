《異動股》碧桂園（０２００７）漲逾３％，獲德意志銀行籲買

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）現價上升３﹒３％，報１３﹒７８元；

成交約７２９萬股，涉資１﹒００億元。按現價計，該股三個交易日內累漲約５％。

德意志銀行日前發表研究報告指，由於市場憂慮內房會否受徵收房產稅或流動性收緊的問題

影響，導致內房股價於月初平均下跌１９％。但德意志認為，內房的基本因素仍然良好，加上融

資渠道廣、成本低，未會受流動性收緊而出現重大問題。

德銀表示，以目前股價推算，２０１８年內房市盈率為６﹒８倍。而內房股的流動性現時屬

良好，市場上買家的按揭利率處於低水平。該行估計，內房板塊於今年的下行周期中，將會出現

市場整合，整體庫存水平低。報告預測，內房在即將公布的去年業績中或２０１８年的銷售，均

會錄得強勁增長，亦預視２０１８年以及２０１９年會有良好盈利表現，預測２０１７年至

２０１９年的年均複合增長率會有２５％。

德銀建議選擇性買入內房股，買入碧桂園、萬科（０２２０２）（深︰０００００２）、新

城發展（０１０３０）、中國奧園（０３８８３）、龍光地產（０３３８０）、合景泰富

（０１８１３）。

現時，恆生指數報３０９２２，升４０７點或１﹒３３％，主板成交１３５﹒２６億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外宏洋（０００８１） ３﹒９５元 上升０﹒２５％

保利置業 （００１１９） ４﹒０９元 下跌０﹒７３％

越秀地產 （００１２３） １﹒５６元 下跌０﹒６４％

大悅城 （００２０７） １﹒２４元 上升１﹒６４％

瑞安房地產（００２７２） ２﹒１５元 上升０﹒４７％



ＳＯＨＯ （００４１０） ４﹒３７元 上升２﹒１０％

金地商置 （００５３５） １﹒０４元 上升１﹒９６％

深圳控股 （００６０４） ３﹒３１元 上升０﹒３０％

眾安房產 （００６７２） ０﹒６５元 無升跌

中海外 （００６８８） ２８﹒１５元 上升０﹒５４％



合生創展 （００７５４） ７﹒４０元 下跌０﹒４０％

世茂房產 （００８１３） ２１﹒３０元 上升１﹒９１％

中國金茂 （００８１７） ４﹒８６元 上升３﹒４０％

旭輝控股 （００８８４） ６﹒５０元 上升４﹒００％

龍湖地產 （００９６０） ２３﹒５０元 上升２﹒６２％



新城發展 （０１０３０） ６﹒３１元 上升０﹒９６％

當代置業 （０１１０７） １﹒７７元 無升跌

華潤置地 （０１１０９） ３０﹒１０元 上升２﹒２１％

沿海家園 （０１１２４） ０﹒３２元 上升１﹒５９％

百仕達 （０１１６８） ０﹒９３元 無升跌



中渝置地 （０１２２４） １﹒７２元 無升跌

金輪天地 （０１２３２） ０﹒７４元 無升跌

寶龍地產 （０１２３８） ３﹒７９元 下跌０﹒２６％

新城鎮 （０１２７８） ０﹒２９元 無升跌

禹洲地產 （０１６２８） ５﹒１９元 上升２﹒５７％



佳兆業 （０１６３８） ４﹒１８元 上升２﹒９６％

花樣年 （０１７７７） １﹒２５元 上升２﹒４６％

合景泰富 （０１８１３） １２﹒０２元 上升４﹒１６％

融創中國 （０１９１８） ３０﹒３０元 上升２﹒８９％

萬科企業 （０２２０２） ３６﹒７５元 上升１﹒５２％



富力地產 （０２７７７） １９﹒６０元 上升１﹒７７％

首創置業 （０２８６８） ４﹒３７元 上升１﹒８６％

中國恆大 （０３３３３） ２３﹒３０元 上升３﹒３３％

遠洋集團 （０３３７７） ５﹒６２元 上升０﹒９０％

龍光地產 （０３３８０） １０﹒９８元 上升３﹒７８％



雅居樂 （０３３８３） １２﹒３８元 上升２﹒１５％

中國奧園 （０３８８３） ５﹒８３元 上升１﹒５７％

綠城中國 （０３９００） １２﹒０８元 上升２﹒２０％

宏泰發展 （０６１６６） ４﹒００元 無升跌

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（ｇｖ）

