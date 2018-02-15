《異動股》領展（００８２３）現跌２％，美通脹加劇牽動加息預期

《經濟通通訊社１５日專訊》領展房產基金（００８２３）現價下跌１﹒５３％，報

６４﹒４５元；成交約２００萬股，涉資１﹒３０億元。

美國１月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升２﹒１％，超乎市場預期，拖累道指早段跌逾百點

，其後逐步回升。美國１月份ＣＰＩ按月升０﹒５％，按年升２﹒１％，兩者均高於市場預期的

升０﹒３％及升１﹒９％。核心ＣＰＩ按月升０﹒３％，按年升１﹒８％，亦高於預期的升

０﹒２％及升１﹒７％。勞工部指，ＣＰＩ升幅是受到汽油、住房、服裝、醫療和食物等廣泛項

目價格上升帶動。

另外，冠君產業信託（０２７７８）獲瑞信將評級跑輸大市升至中性，目標價由５﹒５元提

高至５﹒６元。該股現價上升２﹒３％，報５﹒３３元；成交約２９１萬股，涉資１５４７萬元

。

其他ＲＥＩＴＳ表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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越秀房產信託（００４０５） ５﹒２０元 無升跌

陽光房地產 （００４３５） ５﹒４４元 上升０﹒７４％

睿富房地產 （００６２５） ４﹒３５元 無升跌

置富產業信託（００７７８） ９﹒２４元 下跌０﹒１１％

泓富產業信託（００８０８） ３﹒３７元 上升０﹒６０％

領展房產基金（００８２３） ６４﹒４５元 下跌１﹒５３％

開元產業信託（０１２７５） ２﹒４０元 無升跌

春泉產業信託（０１４２６） ３﹒３０元 無升跌

富豪產業信託（０１８８１） ２﹒３９元 上升０﹒４２％

冠君產業信託（０２７７８） ５﹒３３元 上升２﹒３０％

匯賢產業信託（８７００１） ３﹒２２元 上升１﹒２６％

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（ｆｆ）

