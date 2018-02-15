《小傳日記》金雞魚缸史上最強，狗年升勢有望延續！

《小傳日記》眨吓眼，就快同雞年Ｓａｙ Ｇｏｏｄｂｙｅ了！今日（１５日）Ａ場就已經

收爐準備迎狗年，香江魚缸雖然只得半日市，但都無令缸友失望，好友食住噚日反擊強勢，修補

完第一個下跌裂口後，今日再收高５９９點報３１１１５，連升三日，不單止順利收復十天線

（約３０６６５）及５０天線（約３０６８９），仲向住第二個裂口進發，讚！

雖然Ａ場收咗爐，但祖國金融佬仍然係升市功臣之一，國貨佬表現當然都唔會差，以２７４

點升幅，為雞年寫下勝利句號，收報１２５３５。半日市下，魚缸成交約有７６９億銀。

總結雞年表現，恆指牛到不得了，足足累升超過７７５４點或逾３３巴仙，點數計歷來最強

，仲寫下史上新高３３４８４點，勁！國指亦有２７３１點或近２８巴仙進帳，缸友們真係大豐

收喇。小傳預祝大家狗年賺到盤滿砵滿，身體健康！



＊內銀續領軍建行最開心，掃大象豪氣平保走勢強＊



中資金融股今日繼續發威，當中祖國錢莊方面，建行（００９３９）噚日已經高收近５巴仙

，今日再接再厲，向前行多近５巴仙收８﹒４８銀，成功企於十天線（約８﹒２２銀）之上；街

坊工行（０１３９８）都好勁，隨市走高逾３巴仙收６﹒９９銀，其他街坊好似招行

（０３９６８）就收漲近３巴仙報３４﹒４銀，叻。

祖國內險佬都有唔錯表現，平保（０２３１８）斥近３０億銀大手掃入大象（００００５）

，持股佔比升至６﹒１７巴仙，真係豪氣。今日大象就節節上升，難怪平保都威威踢高逾３巴仙

完場，報８６﹒８５銀；同業們新保（０１３３６）、太保（０２６０１）都有約２至３巴仙進

帳，分別收報４６﹒２５銀及３７﹒８０銀。



＊通脹見升溫錢莊往上滾，高盛力唱好小象亦走高＊



侵侵早前明撐弱美金，令通脹升溫，花旗國１月ＣＰＩ按年升２﹒１巴仙，升幅足足高過孖

屐預期１﹒９個百分點，消息相信長遠會加劇咗投資者對於加息嘅預期。受惠於加息周期嘅錢莊

股，好似大象（００００５）、小象（０００１１）等，今日前者進帳２巴仙報８３﹒５５銀、

後者報１９２﹒３銀漲近半個巴仙。高盛噚日唱好小象之餘，仲唱好埋中銀香江（０２３８８）

，今日繼而飛起１巴仙，報３９﹒４銀。

做亞洲生意仲喺度積極重組緊嘅渣打（０２８８８），亦都有１巴仙進帳，報８９﹒４５銀

，希望錢莊嘅表現可以一直都好靚仔！



＊油價往上游油佬高高收，大行送個讚碧桂園急彈＊



由於花旗國上星期嘅原油庫存增幅比預期少，加上沙特能源部長法力赫話，ＯＰＥＣ寧願油

市供應稍為短缺，亦唔會過早結束減產。消息令油價喺噚日狀態大勇，今朝仲夾高埋「三桶油」

股價。油佬中石化（００３８６）開心跳高約３巴仙，報６﹒２７銀；街坊中石油

（００８５７）亦開心踢高約２巴仙，報５﹒４５銀；而中海油（００８８３）都唔輸蝕，收市

時都升咗約３巴仙，埋單１１﹒４銀，唔知呢「三劍俠」能否成功重上１０天線呢？

內房佬喺假期前都相當省鏡，碧桂園（０２００７）有德銀呵護叫買，仲話內房佬基本因素

仍不錯，加上融資渠道廣、成本低，未會受流動性收緊而出現重大問題咁話喎，最終碧桂園全日

開心彈高近４巴仙，報１３﹒８６銀；街坊恆大（０３３３３）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，完場

時亦衝前逾７巴仙，埋單２４﹒１５銀。



＊美金又腳軟金銅價回暖，紫金最標青洛鉬四連升＊



花旗國噚日公布嘅通脹數據相當省鏡，按年升咗２﹒１巴仙，高於預期嘅１﹒９巴仙。事實

上，早排公布非農數據嘅同樣標青，都證明花旗國經濟愈嚟愈好，但「孖屐」同時擔憂稅改會搞

到赤字飆升，侵侵前排仲話會大搞基建，財政壓力唔加大就就假囉，所以美金都好難彈得起，美

匯指數仲要連插三日，跣低超過１巴仙，兼穿埋８９關口。

美金腳軟，商品價格自然有運行，金價同倫敦三個月期銅連彈三日，神州金屬資源佬今日都

相當醒神，有唔少銅礦同金礦嘅紫金（０２８９９）就最巴閉，半日爆升超過７巴仙，報

３﹒９２銀。神州銅業一哥嘅江銅（００３５８）半日升咗超過４巴仙，報１２﹒７銀。

洛鉬（０３９９３）除咗可以受惠金屬價格上升外，由於新能源砵砵車要用唔少鉬，食正神

州大搞新能源車呢條水，加上早排出咗新嘅補貼政策，洛鉬連升咗四日，今日就彈起超過半成，

報５﹒７９銀，四日加埋升咗超過１８巴仙。五礦資源（０１２０８）早段一度爆上超過半成，

但半日埋單只係跳起近兩巴仙，報５﹒５４銀。狗年愉快，請請！



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