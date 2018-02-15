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即市新聞

15/02/2018 12:11

港股勇闖三萬一關迎狗年，半日市收３１１１５漲５９９點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國昨晚（１４日）公布１月份消費物價指數（ＣＰＩ）按年
升２﹒１％，升幅高於市場預期１﹒９％。惟投資者認為美國經濟仍保持強勁，科技股受追捧，
美指中段重拾升勢，升幅介乎３５點至２５３點。港股今日隨外圍高開４４３點報３０９５８點
，其後在騰訊（００７００）、中資金融股及手機設備股齊齊走高下，刺激港股最多升６２９點
高見３１１４５點，突破３１０００點關口，港股半日市最終收３１１１５，上升５９９點或
１﹒９７％，一口氣突破１０天線（３０６６５點）及５０天線（３０６８９點），主板成交
７６９﹒０９億元，比上日中午時增加約４５％。
　　國企指數收報１２５３５，升２﹒２４％或２７４點。
　　本港股市明日起休市，直至下周二（２０日）狗年大年初五才復市；滬深股市將在今日至下
周三（２１日）期間休市，直至下周四（２２日）復市。

＊四大內銀獲追捧，內險股隨市跟升＊

　　據報指，騰訊早前參與韓國Ｋａｋａｏ遊戲公司融資，以及入股京東物流，刺激其股價造好
，今日升３﹒０９％，報４４７元。
　　瑞聲（０２０１８）昨日逆市受壓，今日顯著回勇，今日上升３﹒３８％，報１５３元。
　　美通脹加劇牽動加息預期，領展（００８２３）逆市跌１﹒１５％，報６４﹒７元；匯控
（００００５）則升２﹒０１％，報８３﹒５５元。
　　人行發表四季度貨幣政策執行報告指出，下一步將保持政策的連續性和穩定性，實施好穩健
中性的貨幣政策。四大內銀股走高，建行（００９３９）升４﹒６９％，報８﹒４８元，為表現
最佳藍籌股；農行（０１２８８）升２﹒１％，報４﹒３７元；工行（０１３９８）升３﹒１％
，報６﹒９９元；中行（０３９８８）升１﹒１５％，報４﹒４元。
　　內險股造好，平保（０２３１８）升３﹒２１％，一口氣衝破１０天（８４﹒３３元）及
５０天線（８４﹒６９２元），收報８６﹒８５元；國壽（０２６２８）升１﹒０９％，報
２３﹒１５元。
　　九置（０１９９７）跌１﹒１８％，報５０﹒１５元，為半日市表現最差恆指成分股。

＊「三桶油」急升，內房股亦見進帳＊

　　油價周三（１４日）上漲，「三桶油」走高，中石化（００３８６）半日揚２﹒７９％，報
６﹒２７元；中石油（００８５７）升２﹒０６％，報５﹒４５元；中海油（００８８３）升
３﹒２６％，報１１﹒４元。
　　內房股亦見進帳，碧桂園（０２００７）獲德意志銀行籲買，半日升３﹒９％，報
１３﹒８６元；恆大（０３３３３）亦升７﹒１％，報２４﹒１５元。
　　賭股受追捧，金沙（０１９２８）去年多賺近３１％，股價造好，半日揚１﹒５９％，報
４４﹒６元；銀娛（０００２７）升１﹒６％，報６６﹒７元；美高梅（０２２８２）升
２﹒７５％，報２２﹒４５元。（ｇｖ）

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