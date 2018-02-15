【匯控預測】市場料匯控末季扭虧全年多賺逾倍，資本水平支持回購

《經濟通通訊社記者陳佩珊１５日報道》匯控（００００５）行政總裁歐智華將會在下周三

（２１日）卸任，並會在前一日（２０日）公布其任內最後一份業績報告。市場普遍預計，匯控

去年第四季將按年大幅扭轉虧損情況，帶動全年業績增逾倍。

匯控於２０１６年度第四季錄得列帳稅前虧損３４﹒４５億元（美元．下同），市場預測去

年第四季將會大幅扭虧，轉賺３０﹒３億元。當中，高盛預料季內列帳稅前賺３２﹒４８億元；

淨利息收入７２﹒６６億元，按年升５﹒８％；淨費用收入３３﹒３７億元，升１３﹒９％；撥

備將由４﹒６８億元略增至４﹒８１億元；成本則減少２５％至９３﹒３億元。至於全年列帳稅

前盈利料為１８１﹒１１億元，按年升１﹒５倍。

另外，據《彭博》綜合多間券商預測，匯控去年經調整稅前盈利為２１６﹒３４億，按年升

１２﹒１％。



＊稅前盈利倍增因一次性因素，大行料今年續回購＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受本通訊社訪問時預期，匯控末季列帳基準稅前盈利應超

過３０億元，帶動全年賺約１８０億元，即按年升幅達１﹒５倍。不過他指出，去年集團盈利有

望倍增是由於２０１６年的一次性因素所致，包括出售巴西業務虧損以及歐洲私人銀行業務撥備

，造成低基數效應，因此即使去年盈利升幅大，亦未必為股價帶來太大支持。

高盛認為，本次業績投資者將會關注三個方面：資本回報、本港零售銀行業務發展，以及英

國按揭業務增長。

高盛預期，匯控今明兩年均會將年度派息維持在５１仙，今年會進行規模３０億元的回購行

動，料截至去年底的普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）為１４﹒２％。

溫傑表示，現時匯控股價於約８０港元水平，最壞經營狀況已經過去，若果再公布新一輪回

購計劃，將會令回購變得恆常化，認為實際上無需要回購。長遠而言，應將剩餘資本投放在有增

長空間的領域。不過，匯控現時資本比率充裕，而管理層明言會將年度派息維持在５１美仙，相

信回購只是討好投資者的表現。

