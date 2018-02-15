《日入而息》港股雞年漲７７５４點，匯控下周業績料全年多賺逾倍

《今天重點》﹡港股雞年大漲７７５４點，狗年初炒藍籌業績料續向好

﹡市場料匯控末季扭虧全年多賺逾倍，資本水平支持回購；分析料淨息差將回

升，匯控股價難突破８６元

﹡中國綠色食品指接獲康宏環球發出傳訊令狀

﹡林鄭月娥發農曆新年賀辭，趁狗年將至大讚警犬盡忠助警維持治安



《即日市況》﹡港股勇闖三萬一關迎狗年，半日市收３１１１５漲５９９點



《美元匯價》﹡十年美債息續逼３％，股市能否維持反彈成疑；歐元最新報１﹒２４８７

╱９０，日圓最新報１０６﹒２７╱２９



《公司資訊》﹡國泰航空（００２９３）及港龍上月載客量跌２％；貨物及郵件運載量有增

長



《神州民企》﹡澳優（０１７１７）最多４億元購海普諾凱一成半股權

﹡中國綠色食品（００９０４）接獲康宏環球發出傳訊令狀

﹡融創中國（０１９１８）不會撤銷或終止對樂視網等投資



《中國要聞》﹡中金表示外匯佔款基本持平顯人行未大幅干預匯市

﹡外電報道指內地加強針對股票期權交易監管

﹡北京市公安局即日起全面提升社會面防控等級

﹡全國多地出現流感疫情，藥品價格受關注

﹡財政部等中央四部門表示不得對新能源汽車採取任何地方保護措施

﹡國家稅務局局長王軍稱共同制定公平合理的國際稅收規則



《其他消息》﹡陳帆要求九巴月內交報告；政府將公布車長待遇檢討

﹡林鄭月娥發農曆新年賀辭，趁狗年將至大讚警犬盡忠助警維持治安

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