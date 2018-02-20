《日出而作》ＡＤＲ港指升超過四百點，油價漲逾１％，星洲派錢

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 假 期 休 市

標普５００ 假 期 休 市

納斯達克 假 期 休 市

倫敦富時１００ ７２４７．６６ 跌 ４７．０４點╱０．６４％

法蘭克福ＤＡＸ １２３８５．６０ 跌 ６６．３６點╱０．５３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２５６．１８ 跌 ２５．４０點╱０．４８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．６５，歐元兌美元１．２４００



《最新資訊》﹡美國商務部建議特朗普對中國等國家嚴格限製鋼鋁進口

﹡春節５３萬內地客訪港，零售暢旺

﹡中環些利街商廈４層，資策呎價３﹒３萬元沽

﹡恆地（０００１２）拓版圖，１﹒５億購灣仔舊樓７伙

﹡港府擬首季修訂，岩洞規劃準則

﹡發展商狗年攻勢，華懋４盤接力推

﹡雞年樓宇成交額，料８１０５億元破頂

﹡黑田東彥獲提名連任日本央行行長

﹡新加坡預算案向每人派錢最多３００坡元

﹡ｆｂ郵寄查廣告客戶身份，美核１３名俄國人干預大選

﹡樂施會海地性醜聞總監曾召妓

﹡ＭＰＦ對沖方案，料最快４月公布

﹡陶冬公司債顯弱勢，拉加德吐怨言

﹡美股假期休市，歐洲股市三大指數跌０﹒５％

﹡美元觸及３年低位後反彈，市場料回升勢頭屬短暫

﹡匯控（００００５）獲富瑞續籲買惟微降目標，中金唱好三大航空股

﹡傳文翠珊為求得到貿易協議，或威脅不付分手費

﹡滬深股市春節假期休市，滬港通深港通齊關閉，周四重開

﹡譚惠珠認為基本法教育，應納入港教育系統

﹡Ｆ８企業（０８３４７）控股股東出售５％股權，套現１４８０萬元

﹡英皇證券（００７１７）擬配售１﹒１５５億元債券，年利率５％

﹡高豐集團（０２８６３）主席出售近１５％股權，套現２５００萬元

﹡博華太平洋（０１０７６）已指示對彭博文章誹謗行為啟動法律行動

﹡新地（０００１６）、信置（０００８３）旗下商場新春期間人流升一成



《國企紅籌》﹡中播（００４７１）合資夥伴國廣控股引入新股東中信國安和中國廣電



《神州民企》﹡亞太資源（０１１０４）料半年最少多賺約２２％至４億元



《中國要聞》﹡春節前四日全國旅遊接待２﹒８７億人次，增長１１％

