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即市新聞

20/02/2018 08:02

《日出而作》ＡＤＲ港指升超過四百點，油價漲逾１％，星洲派錢

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２４７．６６　跌　　４７．０４點╱０．６４％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３８５．６０　跌　　６６．３６點╱０．５３％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２５６．１８　跌　　２５．４０點╱０．４８％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．６５，歐元兌美元１．２４００
　
　　《最新資訊》﹡美國商務部建議特朗普對中國等國家嚴格限製鋼鋁進口
　　　　　　　　﹡春節５３萬內地客訪港，零售暢旺
　　　　　　　　﹡中環些利街商廈４層，資策呎價３﹒３萬元沽
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）拓版圖，１﹒５億購灣仔舊樓７伙
　　　　　　　　﹡港府擬首季修訂，岩洞規劃準則
　　　　　　　　﹡發展商狗年攻勢，華懋４盤接力推
　　　　　　　　﹡雞年樓宇成交額，料８１０５億元破頂
　　　　　　　　﹡黑田東彥獲提名連任日本央行行長
　　　　　　　　﹡新加坡預算案向每人派錢最多３００坡元
　　　　　　　　﹡ｆｂ郵寄查廣告客戶身份，美核１３名俄國人干預大選
　　　　　　　　﹡樂施會海地性醜聞總監曾召妓
　　　　　　　　﹡ＭＰＦ對沖方案，料最快４月公布
　　　　　　　　﹡陶冬公司債顯弱勢，拉加德吐怨言
　　　　　　　　﹡美股假期休市，歐洲股市三大指數跌０﹒５％
　　　　　　　　﹡美元觸及３年低位後反彈，市場料回升勢頭屬短暫
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）獲富瑞續籲買惟微降目標，中金唱好三大航空股
　　　　　　　　﹡傳文翠珊為求得到貿易協議，或威脅不付分手費
　　　　　　　　﹡滬深股市春節假期休市，滬港通深港通齊關閉，周四重開
　　　　　　　　﹡譚惠珠認為基本法教育，應納入港教育系統
　　　　　　　　﹡Ｆ８企業（０８３４７）控股股東出售５％股權，套現１４８０萬元
　　　　　　　　﹡英皇證券（００７１７）擬配售１﹒１５５億元債券，年利率５％
　　　　　　　　﹡高豐集團（０２８６３）主席出售近１５％股權，套現２５００萬元
　　　　　　　　﹡博華太平洋（０１０７６）已指示對彭博文章誹謗行為啟動法律行動
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）、信置（０００８３）旗下商場新春期間人流升一成

　　《國企紅籌》﹡中播（００４７１）合資夥伴國廣控股引入新股東中信國安和中國廣電

　　《神州民企》﹡亞太資源（０１１０４）料半年最少多賺約２２％至４億元
　
　　《中國要聞》﹡春節前四日全國旅遊接待２﹒８７億人次，增長１１％

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