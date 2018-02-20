【狗年紅盤】港股開市不足五分鐘，倒跌１１５點報３１０００

《經濟通通訊社２０日專訊》港股開市不足五分鐘，倒跌１１５點或跌０﹒３７％，最新報

３１０００，主板成交５０﹒９５億元。大市今早高開４９點報３１１６５。

騰訊（００７００）升幅全銷，升轉跌０﹒３１％，報４４５﹒６元；成交約２０６萬股，

涉資９﹒２５億元。中資金融股包括建行（００９３９）、平保（０２３１８）均受壓，而友邦

（０１２９９）遭麥格理維持跑輸大市，亦跌近２％，報６２﹒３元。

國指則走低６３點報１２４７２。

另外，匯控（００００５）及恆生（０００１１）將於日內放榜。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ６２﹒３０元 跌１﹒５８％

建設銀行（００９３９） ８﹒３８元 跌１﹒１８％

工商銀行（０１３９８） ６﹒９１元 跌１﹒１４％

中國平安（０２３１８） ８６﹒１５元 跌０﹒８１％

騰訊控股（００７００） ４４５﹒６０元 跌０﹒３１％

恆生銀行（０００１１） １９１﹒１０元 跌０﹒６２％

匯豐控股（００００５） ８３﹒５５元 無升跌

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