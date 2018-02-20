《盤後部署》欠缺「北水」港股短期難上攀，暫以３０５００作支持

《經濟通通訊社２０日專訊》美股隔晚（１９日）休市，Ａ股及港股通將於周四（２２日）

才恢復交易。港股今日假期後復市，輕微高開４９點報３１１６５，未幾受內銀股及內房股拖累

，轉勢向下，港股最多曾跌３９４點低見３０７２０。其後在汽車股造好，加上個別重磅股回升

，港股曾拗腰漲２２４點高見３１３３９。匯控（００００５）於中午放磅，業績遜市場預期，

加上未有公布新回購計劃，股價急跌，拖累港股午後走勢偏軟。最終收報３０８７３點，下跌

２４１點或０﹒７８％。主板成交１０７８﹒４４億元。

國指跌１３８點或１﹒１１％，報１２３９６點。



＊港股待「北水」周四恢復再上試高位＊



港股今早未有美股及Ａ股表現作參考，雖然重磅股匯控末期業績可作參考，但指標性不是特

別高，即使匯控業績遜於預期，亦未有拖累港股跌穿上晝的低位（３０７２０點）。午後港股仍

保持反覆走軟，走勢相對欠缺方向感。在缺乏「北水」支持下，普遍受「北水」喜愛的板塊表現

普遍偏軟，內銀股跑輸大市。

「北水」和Ａ股還要到周四（２２日）才恢復買賣，寄望美股今日復市，能否為港股帶來點

方向。預期港股在短期內暫以３０５００作支持，進一步的回升需待「北水」才有機會出現。料

在「北水」和Ａ股恢復交易後，港股可以上試２０天線（３１６３６點）水平，但要在短期內修

補此下跌裂口仍有難度。



＊銀行股波動陸續放榜，留意東亞業績＊



隨著今日已公布業績的匯控及恆生（０００１１），東亞（０００２３）於本周四將公布全

年業績，大行一直看淡該股，加上該股有今天已偷步炒高，並收拾多條平均線，相信若業績未能

勝過預期，將難以為股價帶來進一步提振。近日銀行股陸續放磅，投資者可以繼續留意相關股份

的走勢，但現時市況未回穩，暫不建議大手入市。

此外，日本政府委任黑田東彥連任日本央行行長，並任命支持更激進寬鬆貨幣政策的學者出

任央行副行長，這可能導致黑田東彥以緩慢但穩步的方式撤走央行刺激措施變得複雜，市場需要

留意之後日本央行對貨幣政策的取態。（ａｌ）

