《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相文翠珊正考慮一項應急計畫，若歐盟拒絕給予英國要
求的貿易協議，英國可能暫不支付數百億英鎊的脫歐分手費。
據３位消息人士報道，英國高級官員已私下討論這項建議，將其作為後備選項，如果談判出
現問題，便隨即啟動。
文翠珊內閣認為，這項計劃是有必要的，因要防止歐盟對自由貿易協定的未來承諾出爾反爾
。（ｍｎ）
20/02/2018 08:44
【脫歐之後】傳文翠珊為求得到貿易協議，或威脅不付分手費
《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相文翠珊正考慮一項應急計畫，若歐盟拒絕給予英國要
求的貿易協議，英國可能暫不支付數百億英鎊的脫歐分手費。
據３位消息人士報道，英國高級官員已私下討論這項建議，將其作為後備選項，如果談判出
現問題，便隨即啟動。
文翠珊內閣認為，這項計劃是有必要的，因要防止歐盟對自由貿易協定的未來承諾出爾反爾
。（ｍｎ）
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