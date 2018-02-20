【脫歐之後】傳文翠珊為求得到貿易協議，或威脅不付分手費

《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相文翠珊正考慮一項應急計畫，若歐盟拒絕給予英國要

求的貿易協議，英國可能暫不支付數百億英鎊的脫歐分手費。

據３位消息人士報道，英國高級官員已私下討論這項建議，將其作為後備選項，如果談判出

現問題，便隨即啟動。

文翠珊內閣認為，這項計劃是有必要的，因要防止歐盟對自由貿易協定的未來承諾出爾反爾

。（ｍｎ）

