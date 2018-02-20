《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，三星電子將削減ＯＬＥＤ面板產量，以因應客戶
蘋果ｉＰｈｏｎｅ Ｘ減產的決定。
三星計劃首季於忠清南道工廠為ｉＰｈｏｎｅ生產２０００萬或更少的ＯＬＥＤ面板，遠低
於４５００萬至５０００萬個的計劃。
據悉，三星尚未決定第二季的產量目標，但有可能進一步減產。（ｍｎ）
20/02/2018 13:18
《外企動向》ｉＰｈｏｎｅ Ｘ需求遜色，三星削ＯＬＥＤ面板產量
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，三星電子將削減ＯＬＥＤ面板產量，以因應客戶
蘋果ｉＰｈｏｎｅ Ｘ減產的決定。
三星計劃首季於忠清南道工廠為ｉＰｈｏｎｅ生產２０００萬或更少的ＯＬＥＤ面板，遠低
於４５００萬至５０００萬個的計劃。
據悉，三星尚未決定第二季的產量目標，但有可能進一步減產。（ｍｎ）
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