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20/02/2018 12:00

《外圍頭條》肯德基英國因無雞賣需暫關分店，貝萊德轉軑唱好美股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》肯德基因物流問題導致英國分店缺雞，雖然暫時關閉大部分店
舖；而貝萊德突然看好美股前景，將其評級上調至「增持」，亦是外媒今日關注重點。
　　《ＣＮＮ》報道，肯德基（ＫＦＣ）被逼暫時關閉數百間英國分店，原因是當地物流出錯令
分店無雞可賣。
　　肯德基母公司百勝餐飲集團表示，因與新運送公司ＤＨＬ的合作遇上不少困難，導致雞隻未
能如期運送，在英國當地時間周一開始，約８００間肯德基分店暫停營業。
　　由上周三（１４日）開始，肯德基將物流公司由Ｂｉｄｖｅｓｔ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ改為
ＤＨＬ。Ｂｉｄｖｅｓｔ表示從公司角度而言，今次過渡是無縫銜接。不過肯德基指，目前仍然
未能確定全部分店何時會正常營業。

＊貝萊德將歐股評級降至「中性」＊

　　《ＣＮＣＢ》報道，全球最大資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）轉軑，調升對美
國股市的評級至「增持」，因財政刺激措施推高企業盈利增長的預期，不過同時將歐洲股市評級
下調至「中性」。
　　貝萊德首席股票策略師Ｋａｔｅ　Ｍｏｏｒｅ表示，美國經濟基本面的前所未有地強，雖然
２月份股市一度大跌，但相信稅改及企業開支計劃的投資主題仍未得到投資者的重視，預計企業
盈利增長及股息將可推高回報。
　　Ｍｏｏｒｅ稱，企業回購及併購活動亦是推升股市的另一個催化劑，目前較看好的板塊有科
技及金融股，估計科技股將可受惠於企業加大開支及稅改。

＊市傳德銀全球裁員最多５００人＊

　　《金融時報》報道，德銀正計劃裁減全球投資銀行及交易部門約２５０至５００個職位，今
次裁員行動屬５年重組計劃之一。
　　據悉，裁員涉及部分駐紐約及倫敦的高中層員工，而當中已有員工接到解僱通知，包括歐洲
投行能源業主管Ｍａｒｃ　Ｂｅｎｔｏｎ及退休金與主權基金主管Ｅｖａｎｓ　Ｈａｊｉ－
Ｔｏｕｍａ。（ｍｎ）

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