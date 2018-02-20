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即市新聞

20/02/2018 12:45

《午市前瞻》憧憬藍籌業績，倘北水重啟後，港股可上望３１６５０

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美股隔晚（１９日）休市，Ａ股及港股通將於周四（２２日）
才恢復交易。港股於狗年首個交易日，輕微高開４９點報３１１６５，未幾即轉勢向下，主要受
內銀股等中資金融股拖累，內房股隨後亦突然下挫，港股最多曾跌３９４點，低見３０７２０點
。其後在汽車股造好下，加上匯控（００００５）及騰訊（００７００）回升，港股曾拗腰漲
２２４點，高見３１３３９點。最終中午收報３１１５１點，上升３６點或０﹒１１６％。主板
成交６２４﹒７６億元。
　　國指跌２２點或０﹒１８％，報１２５１２點。

＊匯控及恆今午放磅，信置軟近３％藍籌包尾＊

　　匯控及恆生（０００１１）今午公布業績，早市前者股價升０﹒７８％報８４﹒２元，後者
跌０﹒５２％報１９１﹒３元。渣打（０２８８８）或恢復派息，上升０﹒５６％報８９﹒９５
元。
　　內銀股早段普遍向下，但於其後收復部分失地，普遍錄得升幅收窄。建行（００９３９）下
跌０﹒８３，報８﹒４１元；農行（０１２８８）軟０﹒４６％，報４﹒３５元；工行
（０１３９８）跌１％報６﹒９２元；中行（０３９８８）跌０﹒６８％報４﹒３７元。
　　信置（０００８３）將於本月２８日公布業績，今日股價下跌２﹒５７％，報１３﹒６４元
，並為半日表現最差藍籌股。
　　中播（００４７１）合資夥伴引入新股東中信國安和中國廣電，今早曾高見０﹒４５５元。
半日上升５１﹒６４％，報０﹒３７元，為半日最大升幅個股。

＊汽車股造好吉利漲近４％，三大航空股獲唱好＊

　　汽車股逆市造好，吉利（００１７５）上升３﹒７４％，報２３﹒５５元，為半日表現最佳
藍籌股；廣汽（０２２３８）上升４﹒０２％，報１７﹒５８元；比亞迪（０１２１１）上升１
﹒６６％，報７３﹒３元。
　　中金唱好三大航空股，國航（００７５３）上升３﹒１２％，報１１﹒２４元；東航
（００６７０）上升２﹒４４％，報６﹒３元；南航（０１０５５）上升２﹒７４％報９﹒７５
元。
　　據《新華社》從國家工信部獲悉，去年全年內地生產手機１９億部，實現出口交貨值按年增
１３﹒９％。其中，智能手機佔全部手機產量比重７４﹒３％。瑞聲（０２０１８）上升
１﹒８３％，報１５５﹒８元；舜宇（０２３８２）上升２﹒７３％，報１３１﹒５元。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）下跌０﹒８６％，報２７７﹒６元；友邦
（０１２９９）無升跌，報６３﹒３元；騰訊上升０﹒８５％，報４５０﹒８元。

＊岑智勇：港股短期３０５００點暫作支持位＊

　　農曆新年假期後第一擊，港股早市較為反覆。南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對
《經濟通通訊社》表示，港股今日上升動力主要在大價藍籌股匯控、騰訊之上，由於市場憧憬藍
籌業績，他預料港股短期內暫以約３０５００點作下行支持位，若南下北水重開後，可刺激港股
上望約３１６５０點水平。北水待本周四（２２日）才回復開通。
　　匯控、恆生今午放榜，他認為投資者可吼實匯控，主要是受惠美國加息因素，息差有望擴大
，推高該股向上，建議可在約８５元吸納，上望８７元。（ｇｖ、ａｌ）

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