《本港經濟》春節５３萬內地客訪港，零售暢旺

農曆年長假期，大批旅客訪港度歲，入境處數字顯示，年三十至年初三有逾５２﹒７萬內地

客訪港，較去年同期增加近１５％。

旅遊業界指，訪港內地客以短途自由行為主，受惠人民幣升值，內地客消費意欲高，有珠寶

首飾商戶稱，新春期間生意按年升１成，有食肆指客人捨得花費、人均消費逾千元。惟主攻本地

客的服飾零售商則表示，生意較平日遜色。

尖沙咀廣東道一帶昨午人流暢旺，不少名店門外均見排隊人龍。最新入境處數字顯示，年三

十（１５日）至年初三（１８日）共逾６５萬人次旅客入境，較去年約５８萬人次升１２％，當

中內地客佔最多、達５２﹒７萬，較去年同期增加近１５％。

數字顯示，年三十及年初一，兩天共有近１７﹒８萬內地客人次來港，其後兩日人數更多，

年初二及年初三分別有１６﹒３萬及１８﹒６萬人次訪港，大多用陸路口岸來港；旅遊業界指，

訪港內地客以短途自由行為主。

大批內地客訪港，帶動本港零售、飲食市道。周生生（００１１６）大中華營運總經理劉克

斌表示，早前預計新春期間生意額按年升５％至６％，但結果較預期好，營業額按年有雙位數增

長，人流亦升６％，相信是由於單價上升、人民幣升值及近期購物氣氛改善所致。《香港經濟日

報》

