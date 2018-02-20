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即市新聞

20/02/2018 17:06

《小傳日記》紅盤低收金犬未瞓夠？大象績差缸友畀個嬲！

　　《小傳日記》話咁快就過咗一連四日嘅農曆新年假期，踏入狗年第一個交易日，小傳再祝各
位缸友買乜贏乜，股海得勝！
　　至於今日（２０日）狗年紅盤表現，雖然喺放假期間，花旗國魚缸都有力反擊，不過香江魚
缸被頑皮「金犬」玩到頭擰擰，先係開市氹吓大家開心踢高４９點，點知隨即急轉彎，向下急插
最多３９４點至３０７２０，連５０天線都穿埋。好彩，好友一度夾高股王ＱＱ（００７００）
撐市，同埋上半場缸友憧憬大象（００００５）業績有驚喜，魚缸早市曾反彈２２４點見
３１３３９，缸友Ｃｈｏｋ到頭都暈埋。只可惜，大象中午派成績表好消息落空，ＱＱ又抵受唔
住淡友攻擊，收跌０﹒３巴仙報４４５﹒８銀，卒之魚缸都唔能夠紅盤高收，埋單跌２４１點低
收３０８７３；國指挫１３８點報１２３９６。全日主板成交都有１０７８億銀，都唔算少。

＊大象好鬼愁業績無睇頭，小象被拖累有貨心都碎＊

　　大象、小象（０００１１）率先喺狗年第一個交易日派成績表，先講阿媽大象表現先喇。未
揭盅之前，缸友都憧憬會有驚喜，今朝大象一度衝高近２巴仙至８５銀，點知跌到一地眼鏡碎。
大象喺中午公布，稅前盈利賺２１０億美金，表現略遜預期。而最令人失望嘅係，竟然無交代回
購計劃，早排炒回購入定貨嘅缸友即刻跳船走人，大象下半場即調頭跣低，埋單仲要唔見逾３巴
仙收８０﹒９５銀，係最差藍戰士。
　　另一邊廂，囝囝小象就有驚喜，舊年賺約２００億銀好過市場預期，末期季息３﹒１銀。業
績公布後，小象一度倒升衝去１９３﹒４銀，不過缸友趁好消息出貨，受大象拖累下收跌近２巴
仙報１８９﹒２銀。

＊賭仔好兆頭黃金周熱鬧，吉利與廣汽飆前沖沖喜＊

　　永利馬交（０１１２８）前主席史提芬永利因為捲入性醜聞而最後宣布辭職，公司最新宣布
，史提芬永利同永利馬交母公司永利度假村集團簽訂協議，史提芬有權出售所持永利馬交股份，
只係任何季度出售嘅股份不得超過三分之一。消息一出，永利馬交飛起近２巴仙，報
２７﹒７銀。另一方面，馬交春節黃金周首４日，訪客數目增加一成，其他賭仔方面例如銀娛
（０００２７）、金沙（０１９２８），就分別跳起近２巴仙報６８銀，同彈高逾１巴仙報
４５﹒１銀。
　　砵砵車今日算係比較搶眼，吉利（００１７５）鴻運當頭，衝前逾２巴仙，報２３﹒２５銀
；街坊廣汽（０２２３８）亦都衝前近４巴仙，報１７﹒５４銀。

＊富瑞畀個讚舜宇繼續彈，鐵鳥逆市飛國航最歡喜＊

　　孖屐表現咁反覆，「手機孖寶」都仍然無懼跌市。舜宇（０２３８２）就獲富瑞續予「掃貨
」評級，「他屐」１４７銀，成功逆市剷高近３巴仙，報１３１﹒３銀，日內仲曾經喺
１３４﹒４銀山頂插旗，叻！佢亦係全日表現最好嘅藍戰士添啵，真係恭喜恭喜呀！至於街坊瑞
聲（０２０１８）都唔輸蝕，全日都有約３巴仙落袋，報１５６﹒９銀，亦係全日次佳藍戰士，
不愧係「手機雙雄」呀！
　　農曆新年第一擊，朝氣勃勃嘅仲有一眾鐵鳥，仲獲中金送「讚」，同埋升佢地「他屐」添啵
！先係東航（００６７０）升咗唔夠１巴仙，報６﹒１８銀；而大阿哥國航（００７５３）亦開
心跳高近２巴仙，報１１﹒０８銀；最後，南航（０１０５５）都唔輸蝕架，跟埋呢位大阿哥開
Ｐａｒｔｙ添，最終完場時升咗約１巴仙，報９﹒５９銀。

＊中播有消息爆升好輕鬆，載歌亦載舞炒起醫藥佬＊

　　中播（００４７１）宣布，合資夥伴國廣環球傳媒引入兩名股東，分別係中信國安同中國廣
電。兩間公司合營國廣中播傳媒技術，消息推升股價爆上近５０巴仙，報０﹒３６銀，成為狗年
第一個交易日嘅升幅王亞軍。至於冠軍就由建福（００４６４）擔當，股價跳起近５４巴仙，報
２﹒５７銀。
　　醫生股希瑪（０３３０９）就犀利啦，朝早表現一直平平無奇，但到中午時竟然跑出，股價
一飛沖天，最終飛起逾３５巴仙，報１２﹒０４銀。
　　至於醫藥佬今日亦一齊載歌載舞，東陽醫藥（０１５５８）飆起近８巴仙，報４９﹒０５銀
。神威（０２８７７）亦錄近一成進帳，報１２﹒２８銀。遠大醫藥（００５１２）亦飛起近９
巴仙，報５﹒３７銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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