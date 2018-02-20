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20/02/2018 16:11

【狗年紅盤】匯控業績遜預期，港股跌２４１點紅盤低收３０８７３

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美股昨日（１９日）假期休市，惟美股上周表現強勁，美國十
年期國債孳息亦見回落，加上匯控（００００５）今日放榜，港股於狗年首個交易日窄幅高開
４９點報３１１６５，但全日走勢相當反覆，早段受中資金融股偏軟拖累下，港股一度急挫
３９４點，低見３０７２０。隨著資金湧入匯控及騰訊（００７００）等重磅股下，港股於中午
收市前拗腰反彈２２４點，高見３１３３９。不過，匯控中午公布業績未及市場預期，午後港股
開市不久即挫近２００點，其他重磅股未見有資金追捧，港股最終跌幅擴至２４１點或
０﹒７８％，紅盤低收３０８７３。主板成交１０７８﹒４４億元，比上周三（１４日）全日市
減少約２﹒５％。
　　國企指數收報１２３９６，跌１﹒１％或１３８點。滬深股市將於本周四（２２日）復市。

＊匯控挫３％表現最差藍籌，中資金融股全線向下＊

　　匯控第四季表現扭虧為盈，錄得稅前利潤２３﹒０４億美元；全年經調整稅前盈利為
２０９﹒９億美元，按年升１０﹒９％，兩者表現略遜市場預期。再者，匯控未有公布新回購計
劃，午後股價一度急挫３﹒２％，全日則累跌３﹒１１％，報８０﹒９５元，為表現最差藍籌。
恆生（０００１１）去年多賺２３％，至２００﹒１８億元，表現勝市場預期，但受匯控拖累下
，恆生全日跌１﹒６％，報１８９﹒２元。其他本地銀行股個別發展，中銀（０２３８８）挫１
﹒２７％，報３８﹒９元；渣打（０２８８８）宣布計劃恢復派息，惟全日軟０﹒４５％，報８
９﹒０５元；東亞（０００２３）升１﹒３７％收報３３﹒３元。
　　內銀股全線受壓，建行（００９３９）挫１﹒７７％，報８﹒３３元。工行（０１３９８）
跌１﹒５７％，報６﹒８８元。中行（０３９８８）跌２﹒０５％，報４﹒３１元。農行
（０１２８８）軟１﹒４％，報４﹒３１元。招行（０３９６８）急挫２﹒９１％，報
３３﹒４元。
　　內險股方面，平保（０２３１８）走低２％，報８５﹒１元。國壽（０２６２８）軟
０﹒２２％，報２３﹒１元。太保（０２６０１）跌１﹒４６％，報３７﹒２５元。太平
（００９６６）跌１﹒９９％，報２９﹒５元。

＊舜宇瑞聲領漲藍籌，吉利五連升廣汽最佳國指股＊

　　重磅股全線向下，騰訊（００７００）跌０﹒２７％，報４４５﹒８元。友邦
（０１２９９）軟０﹒０８％，報６３﹒２５元。中移動（００９４１）軟０﹒２７％，報
７４元。港交所（００３８８）跌０﹒７９％，報２７７﹒８元。
　　手機設備股逆市造好，舜宇（０２３８２）升２﹒５８％，報１３１﹒３元，為表現最好藍
籌。瑞聲（０２０１８）緊隨其後，漲２﹒５５％，報１５６﹒９元。丘鈦（０１４７８）揚
２﹒４％，報１１﹒２元。富智康（０２０３８）升２﹒３％，報２﹒２３元。
　　汽車股亦受到資金追捧，吉利（００１７５）全日升２﹒４％，報２３﹒２５元，連升五日
累漲８﹒１％。廣汽（０２２３８）漲３﹒７９％，報１７﹒５４元，為最佳國指成分股。北汽
（０１９５８）則倒跌３﹒５％，報１０﹒５元。
　　濠賭股見反彈，美高梅（０２２８２）漲４﹒２％，報２３﹒４元。銀娛（０００２７）升
１﹒９５％，報６８元。金沙（０１９２８）走高１﹒１％，報４５﹒１元。永利澳門
（０１１２８）揚１﹒６５％，報２７﹒７元。
　　個別細價股落鑊，建福（００４６４）急升５３﹒９％，報２﹒５７元，為升幅最大個股。
中播（００４７１）漲４７﹒５４％，報０﹒３６元。希瑪（０３３０９）走高３５﹒４％，報
１２﹒０４元。恆嘉融資租賃（００３７９）升２０﹒５％，報０﹒０５３元。（ｔｔ）

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