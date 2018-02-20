《經濟通通訊社２０日專訊》據國家旅遊局數據中心顯示，全國旅遊接待總人數在春節假期
前四日已累計達２﹒８７億人次，按年增長１１﹒１％，旅遊收入累計３５２７億元人民幣，增
長１１﹒６％。
其中，接待旅客量排名首十的省份依次為四川、廣東、湖南、江蘇、河南、安徽、山東、湖
北、廣西及陜西，佔全國遊客接待量的６３﹒８３％。
單計年初三則有８７００萬人次，增長１５﹒３％，旅遊收入９４４億元人民幣，增長１６
﹒６％，旅客出行持續增長，短途為主的探親、旅遊交通客流繼續回升。（ｋｌ）
20/02/2018 08:45
《中國要聞》春節前四日全國旅遊接待２﹒８７億人次，增長１１％
《經濟通通訊社２０日專訊》據國家旅遊局數據中心顯示，全國旅遊接待總人數在春節假期
前四日已累計達２﹒８７億人次，按年增長１１﹒１％，旅遊收入累計３５２７億元人民幣，增
長１１﹒６％。
其中，接待旅客量排名首十的省份依次為四川、廣東、湖南、江蘇、河南、安徽、山東、湖
北、廣西及陜西，佔全國遊客接待量的６３﹒８３％。
單計年初三則有８７００萬人次，增長１５﹒３％，旅遊收入９４４億元人民幣，增長１６
﹒６％，旅客出行持續增長，短途為主的探親、旅遊交通客流繼續回升。（ｋｌ）
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