《中國要聞》春節前四日全國旅遊接待２﹒８７億人次，增長１１％

《經濟通通訊社２０日專訊》據國家旅遊局數據中心顯示，全國旅遊接待總人數在春節假期

前四日已累計達２﹒８７億人次，按年增長１１﹒１％，旅遊收入累計３５２７億元人民幣，增

長１１﹒６％。

其中，接待旅客量排名首十的省份依次為四川、廣東、湖南、江蘇、河南、安徽、山東、湖

北、廣西及陜西，佔全國遊客接待量的６３﹒８３％。

單計年初三則有８７００萬人次，增長１５﹒３％，旅遊收入９４４億元人民幣，增長１６

﹒６％，旅客出行持續增長，短途為主的探親、旅遊交通客流繼續回升。（ｋｌ）

