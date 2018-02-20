《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，第四
季表現扭虧為盈，錄得稅前利潤２３﹒０４億（美元．下同），去年同期則錄稅前虧損
３４﹒４５億元。不過，去年末季稅前盈利遜市場預期。
按季比較，第四季稅前利潤減少５０﹒１％。
至於第四季的貸款減值撥備為６﹒５８億元，按年增加４０﹒６％，按季增加４６﹒９％。
（ｃｈ）
20/02/2018 12:07
【匯控業績】第四季稅前盈利２３億美元轉虧為盈，惟遜市場預期
《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，第四
季表現扭虧為盈，錄得稅前利潤２３﹒０４億（美元．下同），去年同期則錄稅前虧損
３４﹒４５億元。不過，去年末季稅前盈利遜市場預期。
按季比較，第四季稅前利潤減少５０﹒１％。
至於第四季的貸款減值撥備為６﹒５８億元，按年增加４０﹒６％，按季增加４６﹒９％。
（ｃｈ）
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