【匯控業績】第四季稅前盈利２３億美元轉虧為盈，惟遜市場預期

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，第四

季表現扭虧為盈，錄得稅前利潤２３﹒０４億（美元．下同），去年同期則錄稅前虧損

３４﹒４５億元。不過，去年末季稅前盈利遜市場預期。

按季比較，第四季稅前利潤減少５０﹒１％。

至於第四季的貸款減值撥備為６﹒５８億元，按年增加４０﹒６％，按季增加４６﹒９％。

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