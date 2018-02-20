【匯控業績】適當情況下回購，視乎資本措施進度及監管機構批准

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，集團

於業績報告中表示，於適當情況下回購股份，視乎針對性資本措施的進度及監管機構批准而定。

去年集團透過股份回購和高於其他所有歐美同業的派息，合共向股東返還３０億美元，同時

繼續將資本比率維持於業內最高的水平

由２０１１年至２０１７年底，集團累計派息６４７億美元，並回購５５億美元股份，股東

總回報達到７０﹒３％。（ｃｈ）

