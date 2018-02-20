《日入而息》匯控去年末季業績遜預期，港股跌２４１點紅盤低收

《今天重點》﹡匯控（００００５）經調整稅前賺２１０億美元升１１％，首季派息１０美

仙；去年「炒房」稅前盈利按年升５％，零售銀行升２４％；去年本港稅前

盈利升近１９％，集團淨息差跌１０點子；去年列帳基準收入按年升７％；

去年列帳稅前盈利１７２億美元，升１﹒４倍略遜預期；全年亞洲稅前盈利

佔８９％，歐洲稅前蝕近１９億美元；全年經調整收入增長率與支出增長率

之差為正１％；第四季稅前盈利２３億美元轉虧為盈，惟遜市場預期

﹡恆生（０００１１）去年純利２００﹒１８億元勝預期，中期息３﹒１０元

；恆生去年淨利息收益率改善至１﹒９４％，非利息收入升２９％；恆生去

年營業溢利創紀錄，減值貸款比率降至０﹒２４％



《即日市況》﹡匯控業績遜預期，港股跌２４１點紅盤低收３０８７３



《美元匯價》﹡美元短線應繼續整固；歐元最新報１﹒２３３５╱３７，

日圓最新報１０７﹒１５╱１９



《公司業績》﹡Ｔａｐｅｓｔｒｙ（０６３８８）每十份預託證券派３３﹒７５美仙

﹡嘉域（００１８６）附屬Ｅｍｅｒｓｏｎ九個月盈轉虧３１０萬美元



《公司資訊》﹡匯控（００００５）去年底一級資本比率升至１４﹒５％，將再發資本證券

；去年員工減１﹒２萬未達策略目標，歐智華酬金增７％；杜嘉祺稱全球經

濟前景樂觀，但貿易保護主義加劇；麥榮恩稱未公布回購受技術因素影響，

或次季考慮回購；匯控貸款減值及其他信貸風險撥備降至１７﹒７億美元；

業績遜預期因客戶貸款支出增並受美國稅改影響；適當情況下回購，視乎資

本措施進度及監管機構批准；繼續投資，以達股東權益回報率超過１０％中

期目標；歐智華稱發行一級資本證券後再考慮回購，政策無改變；歐智華稱

滿意任內表現，范寧稱８月更新業務策略

﹡恆生（０００１１）下半年才知香港會否跟美國加息，料香港貸款維持增長

；普通股權一級資本比率，足以支持派息增長；鄭慧敏稱恆生中國信貸質素

提升，惟貸款息差收窄有礙盈利

﹡永利澳門（０１１２８）前主席被限制每季減持最多三分一股份

﹡港交所（００３８８）周松崗稱即將為改革上市條例作諮詢，新任主席待董

事局４月決定；近兩周市場波幅較大，將擴大互聯互通機制；李小加稱港股

價值上仍具優勢，今年交易將趨活躍

﹡易易壹（００２２１）售江西撫州市多個商業單位，獲利３２８０萬

﹡俄鋁（００４８６）就優先購買權入稟倫敦高院展開訴訟

﹡南戈壁（０１８７８）蒙古附屬稅項判決執行程序已終止

﹡哈薩克礦業（００８４７）仍評估潛在收購俄羅斯銅礦項目

﹡凱知樂（０２１２２）獲授權於國內開設玩具零售店

﹡惠理（００８０６）１月底資產總值約１８４億美元，按月增１０﹒８％

﹡實力建業（００５１９）將上環信德中心商廈單位售予新買家，作價

６３００萬元

﹡縱橫遊（０８０６９）宣布平均加薪４﹒３％兼發放最多２個月酌情花紅

﹡謝瑞麟（００４１７）初一至初三港澳地區銷售符預期，營業額單位數升

﹡江山（００２９５）獲上交所批准，發行１００億人民幣綠色債券

﹡俄鋁（００４８６）獲主要股東增持６％

﹡朗詩綠色地產（００１０６）上月簽約銷售額錄２２﹒１７億元人民幣

﹡電訊首科（０８１４５）重新提交轉往主板上市申請



《國企紅籌》﹡中遠海運港口（０１１９９）１月份港口吞吐量升１５％

﹡交銀國際（０３３２９）出資５１７９萬美元認購兩基金合夥權益

﹡聯想集團（００９９２）訂立３０億美元中期票據計劃



《神州民企》﹡宏華集團（００１９６）附屬出售鑽機，總代價約６２００萬美元



《中國要聞》﹡報告指一二線城市置業壓力大，近六成人返鄉置業成家

﹡春節三天內地電影票房逾３２億元，刷新紀錄

﹡中電聯料今年全社會用電量增長５﹒５％

﹡國家電網１月向華中等地跨區送電１１６億千瓦時

﹡中國商務部表示美國鋼鋁產品調查結論與事實完全不符

﹡中證協表示去年內地綠色債券發行額合計逾３０２億元人民幣



《寶島快訊》﹡台灣宜蘭昨晚發生４﹒９級地震，台北震感強烈



《其他消息》﹡梁天琦等人被控暴動案，高院今選出４男５女陪審團

﹡本港今年私人住宅落成量２﹒２５萬個，明年有１﹒７萬個

﹡新年氣氛濃無新盤帶動買賣兩閒，十屋苑周末成交大減

﹡金銀業貿易場表示金價下季起攀升，可挑戰１５００美元

﹡政府就檢討廣播和電訊條例展開公眾諮詢，倡放寬非港人持股量門檻

﹡旅發局預測今年訪港旅客按年增３﹒６％

﹡香港迪士尼連續三年見紅，去年淨虧損倍增至３﹒４５億元

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