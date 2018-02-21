《日出而作》美匯上漲道指跌２５４點，匯控ＡＤＲ較港收市升



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９６４．７５ 跌 ２５４．６３點╱１．０１％

標普５００ ２７１６．２６ 跌 １５．９６點╱０．５８％

納斯達克 ７２３４．３１ 跌 ５．１６點╱０．０７％

倫敦富時１００ ７２４６．７７ 跌 ０．８９點╱０．０１％

法蘭克福ＤＡＸ １２４８７．９０ 升 １０２．３０點╱０．８３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２８９．８６ 升 ３３．６８點╱０．６４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．３２，歐元兌美元１．２３３２



《最新資訊》﹡家得寶第四季多賺２％，勝市場預期

﹡沃爾瑪上季盈利遜預期，股價插一成

﹡拉脫維亞央行行長涉貪拒辭職，歐央行面臨壓力增加

﹡今年訪港客料增３﹒６％惟消費續減

﹡元朗屏山農地補價１﹒１億元，每呎２９４０元

﹡信置（０００８３）觀塘項目，部署下半年推

﹡美債收益率上漲，美元續從３年低位反彈

﹡匯控（００００５）恆生（０００１１）獲大摩維持增持，摩通上望港交所

３００元

﹡油組及俄羅斯據稱認為原油過剩減少速度較預期更快

﹡６２位英國保守黨議員要求文翠珊硬脫歐

﹡英脫歐大臣表明與歐建立夥伴關係須共同努力

﹡ＡＤＲ每股相當８１﹒４元，比本港收市高０﹒５６％

﹡高鵬（０２２１２）悉售基地錦標（０８４６０）１％股權，收益約３萬

﹡眾安在？（０６０６０）１月份保費７﹒０６億人幣，按月增約３％

﹡華普智通（０８１６５）申請覆核創業板委員會取消其上市地位決定

﹡新地（０００１６）葵芳新都會廣場春節銷售升兩成

﹡滬深股市春節假期休市，滬港通深港通齊關閉，明日重開

﹡豐展控股（０１８２６）公布公眾持股僅２１﹒５％，不合最低規定



﹡美高梅（０２２８２）去年少賺２４％至２３億，經調整ＥＢＩＴＤＡ

４６億增２％



《神州民企》﹡超威（００９５１）折讓１７﹒８％配股，淨籌５﹒９億元

﹡中國罕王（０３７８８）附屬擬收購澳洲上市黃金公司

﹡中國農業生態（０８１６６）溢價逾５％配新股，淨籌９７４０萬元



《中國要聞》﹡瑞穗銀行預期人民幣在春節假期後會溫和貶值

