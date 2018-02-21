《外資精點》摩通：匯控亞洲業務遜預期，料今年仍有可能再回購

《經濟通通訊社２１日專訊》摩根大通發表研究報告指，匯豐控股（００００５）於去年第

四季業績遜預期，期內錄良好增長勢頭，貸款按年增長７％，淨利息收益按季升４％，而淨利息

收益率平穩。

不過，調整後除稅前利潤８％低於集團預期，主要因為收入遜預期１％及成本高於預期１％

。摩通指，匯豐控股收入１２４億美元，包括２億美元負面項目，以及成本８８億美元，包括

３億美元投資的增長。

摩根大通指出，雖然匯豐控股未公布新回購計劃，但相信核心一級資本比率１４﹒５％及美

國監管機構的「延遞起訴協議」，集團仍可能於今年內有額外３０億美元回購，最終抵銷以股代

息的帶來攤薄效應。

摩通認為，匯豐控股股份市帳率１﹒３倍，股價已反映其估值。２０１９年股東權益回報率

７﹒７％，股息收益率４﹒８％。

摩通指，亞洲業務核心純利按季跌７％，遜於該行預期。去年第四季撥備前利潤按季跌

１１％，遜於該行預期。不過，部分已由低於預期的減值成本所抵銷。

摩通表示維持較看好渣打集團（０２８８８），並予匯豐控股「中性」評級，目標價８０港

元。（ｊｎ）



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