《華爾街內望》道指標指結束６連升，美債收益率徘徊４年高位

《經濟通通訊社２１日專訊》美股周二（２０日）下跌，道指及標普５００指數結束連續６

日升勢，因沃爾瑪大跌帶來沉重壓力，但亞馬遜及晶片股走高，支持納指靠穩。

道指跌２５４點或１％，收報２４９６４點；標普５００指數挫１５點或０﹒６％，至

２７１６點；納指收低５點或０﹒１％，至７２３４點。

沃爾瑪上季盈利遜預期，網上銷售增長大幅下降，股價暴跌１０﹒２％，創下１９８８年１

月來最大單日跌幅。

沃爾瑪業績拖累其他零售股下跌，Ｔａｒｇｅｔ跌３％，Ｋｒｏｇｅｒ挫４﹒２％。標普必

需消費股下滑２﹒３％，今年內下跌近５％。相反，網上零售商亞馬遜股價攀升１﹒４％。

標普科技股指數升０﹒３％，在標普各板塊一枝獨秀，受半導體股大漲近２％的支持。晶片

商高通收低１﹒３％，此前該公司將收購ＮＸＰ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ的報價由每股

１１０美元上調至１２７﹒５０美元，後者股價跳升近６％。

美國最大的家居維修用品連鎖店家得寶（Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）微跌０﹒１％，此前公司

公布的季度盈利勝於市場預期。

美債收益率上漲，１０年期美債收益率徘徊在４年高位，因投資者為本周總計２５８０億美

元巨額美債供應預留空間。

１０年期美債收益率報２﹒８８８％，較上日尾盤上升１﹒１個基點，上周曾觸及

２﹒９４４％的４年高位。（ｍｎ）

