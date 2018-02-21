《盤前攻略》港股短期欠缺上行動力，３０５００初步支持

《經濟通通訊社２１日專訊》全球最大零售商沃爾瑪上季業績遜預期，股價急挫

１０﹒２％，為１９８８年１月來最大單日跌幅，拖累華爾街股市隔晚（２０日）受壓，道指下

跌２５４點或１﹒０１％，收報２４９６４點，再度失守５０天線，而單是沃爾瑪已為道指帶來

約７０點的跌幅。標指下跌１５點或０﹒５８％，報２７１６點；納指跌５點或０﹒０７％，報

７２３４。



＊ＡＤＲ夜期均升，美高梅業績勝預期＊



恆指夜期昨日收報３０９６７點，升２１６點，高水９３點。港股ＡＤＲ比例指數造好，漲

１２２點或０﹒４％，報３０９９７。預託證券造價普遍比本港上升，匯控比本港上升

０﹒４５％，折合港元報８１﹒４元。騰訊升０﹒８７％，折合港元報４４９﹒６７元。港交所

升０﹒２７％，折合港元報２７８﹒４７元。友邦升０﹒６７％，折合港元報６３﹒６７元。中

銀香港跌１﹒１３％，折合港元報３８﹒４６元。長和軟０﹒２９％，折合港元報９７﹒５７元

。

美高梅（０２２８２）昨晚公布去年第四季度及全年業績，上季除息稅折舊攤銷前溢利

（ＥＢＩＴＤＡ）升９％至１２﹒９億元，而全年ＥＢＩＴＤＡ則增２％至４５﹒９億元，勝於

市場預期。投資者需要留意該股及所屬板塊的走勢。同業銀娛（０００２７）和澳博（００８８

０）將於下周三（２８日）放磅。



＊美股轉向及北水未恢復，Ａ股明復市＊



港股昨日於長假期後復市，輕微高開４９點報３１１６５，未幾受內銀股及內房股拖累，轉

勢向下，港股最多曾跌３９４點低見３０７２０，其後曾拗腰漲２２４點高見３１３３９。但由

於中午放磅的匯控（００００５），業績遜市場預期，拖累港股最終下跌２４１點，收報３０８

７３點。

後市方面，雖然港股夜期及ＡＤＲ都錄得上升，但由於美股走勢再度轉向，加上Ａ股及「北

水」仍要待明日（２２日）才恢復買賣。預料港股短期內走勢仍會維持反覆，並且未有明顯上行

動力支持，初步以３０５００作支持，估計於「北水」和Ａ股恢復交易後，港股才可以回升。（

ａｌ）

