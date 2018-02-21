中資金融股反擊，港股升幅擴至２９３點報３１１６７

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今早高開１７６點，其後中資金融股反擊，帶動升幅擴至

２９３點或升０﹒９５％，最新報３１１６７，主板成交２４２﹒０３億元。國指亦升１７５點

報１２５７２。

建行（００９３９）現價升１﹒８％，報８﹒４８元；成交約６３７６萬股，涉５﹒３７億

元。工行（０１３９８）亦漲１﹒６％報６﹒９９元，中行（０３９８８）則走高１﹒６２％，

報４﹒３８元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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建設銀行（００９３９） ８﹒４８元 升１﹒８０％

中國人壽（０２６２８） ２３﹒５０元 升１﹒７３％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３８元 升１﹒６２％

工商銀行（０１３９８） ６﹒９９元 升１﹒６０％

中國平安（０２３１８） ８６﹒３元 升１﹒４１％



騰訊控股（００７００） ４５１﹒６０元 升１﹒３０％

中國移動（００９４１） ７４﹒９０元 升１﹒２２％

匯豐控股（００００５） ８１﹒８５元 升１﹒１１％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒５０元 升０﹒４０％

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